楊士慶操刀主視覺！2025文博會8月登場 「水風景」靈感來自李小龍
2025台灣文博會8月台北登場，今年文化策展主題為「水風景」，主視覺邀請曾獲金曲獎與金點設計獎肯定的設計師楊士慶操刀，視覺畫面靈感來自功夫明星李小龍的名言。
文化部今天發布新聞稿表示，「水風景」藉由台灣川流海島的地理特質，展現水生態所孕育的豐沛文化表現，透過「接海之島」、「台灣萬水」、「有河之靈」、「穿霧之境」4大主題，訴說台灣文化的流動性與包容性。
功夫明星李小龍名言，「水無形無相，倒入杯中，便成為杯子的形狀；倒入茶壺，便化為茶壺的模樣。水能自由流動，也能滴水穿石。」楊士慶從中獲得靈感，此次操刀主視覺，便以此延伸，以水的波紋作為設計核心。
文博會自2010年首辦以來，透過策展呈現當代文化趨勢，並以商展打造文創商品與圖像授權交易平台，並以國際買家洽商與消費市場並重方式推動辦理。
今年文博會「文化策展」將在松山文創園區率先登場，展出內容包含首次策辦匯聚由地方政府推薦文創良品的地方特選館，以及國立台灣工藝研究發展中心策劃工藝選品店。
「品牌商展」則在南港展覽館舉行，除IP授權與文創品牌參展品牌數為歷屆之最外，也特別規劃「黑潮星樂園展區」。
2025台灣文博會即將在8月2日至11日於台北松山文創園區及南港展覽館登場。
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