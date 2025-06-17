選對座位存活率多20百分點！專家分析飛機3大生還區 5要素享受旅程

印度航空12日發生嚴重空難，造成241人罹難，僅1人倖存。每當飛機發生事故，民眾難免對於飛行感到不安，也會好奇到底搭機要坐哪比較安全？對此，專家點出3大保命區域，包括機尾、走道以及緊急出口附近；根據多起空難的分析數據顯示，坐後段座位生存率約為69％，比前段49％高出20個百分點。

這場意外唯一的倖存者是一位坐在11A的40歲印度裔英國公民，根據路透報導，他座位為緊急逃生出口附近，成功跳出飛機。但目前尚不清楚是否在飛機撞擊前成功跳出。

根據外媒《LiveScience》報導，澳洲新南威爾斯大學航空學院副教授吳正隆表示，航空是最安全的交通方式之一，事故機率極低，從統計數據來看，搭飛機的致死率遠低於開車。

吳正隆表示，目前還沒有科學研究來調查飛機上哪些座位最安全，但據過去飛機失事案例，以及對飛機設計的了解，可以推斷出事故發生時最安全的座位。綜合專家意見，旅客可以選擇機尾、走道、緊急出口附近。

機尾乘客存活率最高

《時代雜誌》在2007年根據美國國家運輸安全委員會的資料做出研究，在1971年之後所發生的飛機事故中，後排座位乘客的存活率為69％，機翼附近約56％，前段僅49％。

機翼附近座位鄰近緊急出口

吳正隆補充，另一個潛在較安全的區域是靠近機翼的座位，這部分結構經過加強設計，具備較佳的抗衝擊能力，且這些座位通常鄰近緊急出口，可以更快逃離機艙。不過飛機中段下方有油箱，要留意在事故時可能冒煙或起火。

靠近走道座位較容易逃生

日本關西大學名譽教授安部誠治曾指出，搭飛機若要選擇靠窗或走道，他建議選擇靠走道的位置，在意外發生時較容易逃生。除了後方座位、靠走道座位之外，逃生門附近的座位安全性也相對較高。

逃生門附近的座位安全性相對較高。 圖／Ingimage

另外，常旅行的人都知道，坐到好座位可以一路舒適、一夜好眠；反之，坐到爛位就只能在高空中學習情緒管理。不過，飛機的座位乍看之下沒什麼分別，該從何選起呢？其實選位時有以下5個重要問題，請先想清楚，下次您也能快速指定適合自己的位置，享受愉快的一趟飛行。

Q：要坐「走道座」(Aisle Seat) 還是「靠窗座」（Window Seat）？

A：很多人偏好坐在靠窗的位置，因為除了可以欣賞飛機外美麗的景色，也擁有屬於自己的空間，不會被來往的乘客、餐車打擾。不過如果坐長程線，您可能不時需要起身活動筋骨、上洗手間、拿行李架內的物品，這時坐走道就方便多了，不用跟鄰座乘客借過，所以長程線很多人偏愛坐走道。

Q：要坐「前排」（Front Row）還是「後排」（Back Row）？

A：喜歡坐前排的人比較多，因為可以最後上飛機、最早下飛機，而且很多航空公司習慣由前排開始送餐，讓坐前排的比較容易選到喜歡的主餐，也可以早點進食。不過坐後排也不是一無可取，如果您手提行李很多，坐後排因為可以優先上飛機，不用擔心上方行李艙被塞滿；另外，飛機載客率不高時，後排的空位通常也會比較多，當您身邊多出一兩個空位，整趟旅程都會舒適很多。

Q：要坐「緊急逃生口座位」（Exit Row Seat）嗎？

A：為了方便撤離，緊急逃生口附近會淨空，所以這區的座位空間會比較大，坐起來比較不會有壓迫感，是個頭高大的人的首選。不過，航空公司通常會將這些位置劃為保留位，讓高級會員先選，所以並不是想坐就能坐到，但在櫃台劃位時可以開口問問看，很可能到最後一刻才釋放出來。

不過要提醒您，在入座時您必須認真閱讀逃生規定，確定自己願意在遇到緊急事件時，協助空服員疏散其他乘客。所以如果您對危機處理不是太有自信，還是把座位讓給別人吧。

Q：要坐「隔間座」（Bulkhead Seat）嗎？

A：顧名思義，隔間座就是坐在飛機分隔牆的第一排座位。隔間座最適合有嬰兒的乘客，因為牆上常可以設立平台，放置嬰兒床，讓媽媽不用全程抱著嬰兒。而就算沒帶嬰兒，很多人也喜歡坐隔間座，因為少了前座乘客，不用擔心被躺的很斜的前座擋住出入。不過隔間座也不是沒有缺點，例如在起飛降落時，隨身的物品必須收到上方的行李架，不可以放在地上；另外，隔間的背後如果是廁所，很可能一路上都會聽到開關門和沖水的聲音，難以入眠。

座位選對邊，就有機會在飛機上享受美景。 圖／Ingimage

Q：要坐飛機「左側座」(Left Side Seat) 或「右側座」（Right Side Seat）？

A：是的，坐左邊或右邊也應該考慮，因為選對邊，就能在飛機上好好享受日出或日落的美景。這要事先查好飛行航線，並配合飛行時的天色。如果飛機往南飛，選擇左邊的位置將能看到日出，右邊的位置則能看到日落；如果飛機往北飛則請選擇相反的座位。而除了日出日落，有時坐對邊也能看到特別的地理景觀，例如從桃園飛往東京，選擇左邊的位置看見富士山的機會就很大，讓您還沒落地就能飽覽美景。

除了這5個要素外，您還可以注意機上廁所、引擎的位置並儘量避開，以免被氣味、噪音干擾休息。至於機型和內部配置，除了航空公司官網之外，也可以到 SeatGuru 輸入班號查詢。

最後要提醒您，如果已經上飛機，要更換座位一定要先取得空服人員同意，因為飛機分派座位時都有考慮載重平衡，而太多人集中在一區除了影響飛行之外，也會影響送餐等空服品質。

（本文出自2025.06.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）