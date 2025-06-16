女子便後出血以為痔瘡 就醫檢查直腸癌移轉肝臟
台中市1名60歲女子經常便後肛門出血，以為罹患痔瘡買成藥服用未改善，台中市澄清醫院中港院區今天表示，患者檢查除發現直腸癌，還發現肝臟布滿大小不一轉移腫瘤。
澄清醫院中港院區在新聞稿指出，患者近年來經常解便後發現肛門出血，起初以為是痔瘡所致，買成藥吃未見改善，由於患者是虔誠的媽祖信徒，拿著醫院門診表到媽祖廟求指示，最後透過擲筊決定求診中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠。
陳周誠表示，患者抽血檢查發現血紅素及肝功能指數都異常，經大腸鏡檢查在直腸上段1/3處發現1顆約7公分大的癌腫瘤，腹部電腦斷層發現左右的肝臟幾乎布滿大大小小由1公分到6.5公分不等的直腸癌轉移腫瘤。
陳周誠指出，患者先接受直腸癌切除手術，切除一段約19公分的直腸，再接合前後段正常直腸，於10天後順利出院。
陳周誠說，患者術後腫瘤的RAS基因檢驗顯示為野生型（沒有突變），經針對患者的肝腫瘤進行抗表皮生長因子標靶藥物合併化學治療，每3週住院注射1次，發現患者免疫功能提升，癌症指數下降，屬於標靶治療中良好的部分反應。
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