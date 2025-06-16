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威力彩今晚頭獎上看12.6億 力拚今年頭獎次高
威力彩頭獎連續31期摃龜，台灣彩券公司表示，今晚開獎的威力彩預估銷售3.8億至4億元，頭獎累積金額預估上看12.6億元。台彩指出，若今晚開獎由一注獨得，將是今年金額第二高的威力彩頭獎中獎人。
台彩指出，今年最高中獎金額是2月24日開出的第16期威力彩，連摃33期威力彩頭獎金額20.07億元，獎落新北市樹林區中山路1段73之1號的金發野彩券行。
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