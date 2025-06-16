國人十大癌症「肺癌」21年居首 攝護腺癌、卵巢癌雙升

衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首，其中，十大癌症中，肺癌連續21年排名第一，而觀察標準化死亡率，攝護腺癌、卵巢癌上升，其餘癌症下降，以胃癌、乳癌下降較為明顯。

十大癌症死亡率依序為，氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，並與前一年順位相同。

衛福部統計處科長呂淑君說，113年癌症死亡人數為5萬4032人，較112年增加906人，為每十萬人口230.8人因癌症死亡，標準化死亡率為每十萬人口113.3人。其中，肺癌、肝癌、結腸直腸癌已連續21年分居前三名，觀察標準化死亡率，攝護腺癌、卵巢癌上升，其餘癌症下降，以胃癌、乳癌下降較為明顯。

衛福部統計，113年癌症標準化死亡率為每十萬人口113.3人，距離總統賴清德所提到，2030年癌症標準化死亡率需降低三分之一，有何具體作為？賈淑麗說，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，104年標準化死亡率每十萬人口128人，而去年已降至113.2人，標準化死亡率降低11.6%。

國健署副署長賈淑麗說，攝護腺癌上升主因為人口老化，年齡中位數持續維持在82歲，且攝護腺癌、卵巢癌可能都缺乏實證有效的篩檢，也是標準化死亡率上升的原因之一。

賈淑麗說，依美國預防服務專案小組（USPSTF）建議，55至69歲男性是否要進行PSA篩檢，以發現攝護腺癌，應與醫師討論其利弊後再決定，因篩檢可能導致偽陽性、過度治療及性功能障礙等風險；且建議不要對70歲以上男性做PSA篩檢。

USPSTF也建議，不要對無症狀女性進行卵巢癌篩檢，建議有家族史、接受雌激素代替療法、初經早、停經晚、從沒懷孕、肥胖等問題者，一旦出現腹部腫塊、噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘等異常症狀，應進行陰道超音波檢查，必要時抽血檢驗CA-125腫瘤指標。

賈淑麗指出，國健署長期推動癌症篩檢，在肺癌篩檢部分，於111年開始推動低劑量電腦斷層篩檢，至今篩檢16萬人，共檢出近2000人罹患肺癌，其中約83%均是早期個案，

另，今年行政院挹注40億元擴大癌症篩檢，今年預估篩檢人數可從去年481萬人次增至677萬人次；今年截至5月，篩檢人數達278萬人次較去年同期228萬人次，共增加50萬人次，其中12萬人次為原先篩檢族群，38萬人次為新增族群人數，可見擴大癌症篩檢族群後，原因不願意篩檢的族群人數也有所增加。

國人及早篩檢癌症，有助及早治療。賈淑麗說，如去年共481萬人次進行癌症篩檢，共發現6.1萬人為癌前病變及已罹患癌症，其中5.1萬人為癌前病變，罹癌者為1萬人，但罹癌者中約9成早期癌症，期望今年發現癌前病變及已罹患癌症患者，可以到達7.7萬人。

健保署副署長龐一鳴說，十大癌症中，肺癌、乳癌發生率增加，可以經由篩檢早期發現及治療，而肝癌、胃癌、口腔癌則可以透過施打疫苗、幽門螺旋桿菌檢測、減少嚼食檳榔，以降低發生率。