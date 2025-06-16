用棒球看歷史 台史博推出「冠軍之路：台灣尚勇特展」

暑假即將來臨，國立台灣歷史博物館結合歷史、語言、藝術與運動，7月1日至8月31日規畫「一擊棒呀！台史博FUN暑假」，由《冠軍之路：台灣尚勇》主題展覽打頭陣，後續還有台語營、戲劇導覽與多元互動體驗等活動，讓民眾以最輕鬆的方式，探索台灣的歷史與文化。

台史博表示，7月起台史博連番登場精彩的活動與展覽，其中，為回顧去年台灣奪下世界棒球冠軍的榮耀時刻，7月15日推出「冠軍之路：台灣尚勇特展」，透過豐富的展品與精彩的敘事，重現國家隊奮戰歷程，並向運動員精神致敬。

此外，該展覽同時搭配「尋找小鴨活動」，由台史博人氣小鴨變身7款棒球造型小鴨，包括TEAM TAIWAN鴨、啦啦隊鴨等，分布在不同展區，遊客只要參加「尋找棒球小鴨」，完成指定任務後，即可兌換限量好禮。

台史博說，今年暑假期間也安排5梯次「鬥陣來耍咱ê故事：歇熱台語營」，營隊活動免費，內容包含遊戲體驗、展覽亮點故事分享、博物館園區自然生態探索、繪本說故事、互動戲劇等，讓孩子在看展覽、聽故事及互動體驗中自然學習台語和歷史文化。

另外，7月起每周二、四還有「叫賣台灣味」文化互動體驗，重溫古今攤販的歷史滋味；7月4日有最火紅的原創互動劇場《戲遊時光》、7月18日安排繪本《會說話的畫》故事時光屋、7月26日則有策展與藝術體驗雙活動及1場特展親子導覽。