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慶祝台大醫130周年 68億強化癌症篩檢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德16日出席「台大醫院130周年慶」，致詞時不忘宣傳「健康台灣」政策。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
總統賴清德16日出席「台大醫院130周年慶」，致詞時不忘宣傳「健康台灣」政策。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

癌症仍高居10大死因之首，將新增40億、共68億的預算，以擴大癌症篩檢範圍！」總統賴清德16日出席「台大醫院130周年慶」時表示，盼透過推動「健康台灣」讓國人平均餘命從79歲增加到82歲，且不健康年數從10%下降到8%。他也感謝台大醫院、癌醫與智慧醫療中心對台灣醫療的貢獻。

平均餘命增至82歲

總統賴清德16日致詞表示，台大醫院無論在疫情或平時，都是守護社會安寧與國人健康的重要後盾，且教學、研究與治療都走在台灣最前面，他非常感謝。賴清德強調，自己作為台灣總統，希望能做出有別於以往的政策，因此決定結合台灣醫界與社會，推出「健康台灣」的政策，盼增加國人餘命至82歲、不健康年數下降至8%。

「癌症還是國人10大死因榜首！」賴清德指出，因此他也決議增加40億經費，共68億的經費投入擴大癌症篩檢，包括國民健康署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）等檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢。

醫療是隱形護國神山

賴清德感謝台大醫院對台灣醫療的協助，包括癌醫中心需要大量人力、物力投入研究、治療與教學，近年來也看到癌症防治提升的趨勢；另外，台大也設有智慧醫療中心，全面整合在宅醫療、科技醫療，讓醫療服務可以更有效率。

台大醫院院長吳明賢則說，台積電創辦人張忠謀最懷念在哈佛求學與德州儀器工作的日子，台大從醫學院到醫院也是如此，培養服務台灣民眾的重要人才，感謝國家與社會的支持，但130年只是服務的中點，而非最後的句點。

他強調，台灣不只有半導體，醫療更是隱形的護國神山。

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賴清德 癌症 台大醫院

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