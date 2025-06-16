睽違14年！自殺重返國人十大死因 青中壯族群全面上升

衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首。另外，蓄意自我傷害（自殺）經14年後再度回到十大死因，排名第十，國人應重視。

去年十大死因依序為，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、自殺。

新冠肺炎從前一年第6名，正式移出十大死因，降至第14名，原先7至10名的高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變均上升一名，112年第11名的自殺則重返前十名行列。

衛福部統計處處長李秋嬿說，自殺經14年後重現國人十大死因。據統計，113年自殺4062人，相較112年增加164人，增福4.2%，每十萬人口17.4人因自殺死亡，標準化死亡率為每十萬人口13.4人，經年齡層分析，其中0至14歲及65歲以上族群自殺人數，較前一年減少，但其他年齡層包括15至24歲、25至44歲、45至65歲族群均呈現上升。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，自殺問題是亞洲國家的挑戰，特別是日本、南韓、香港、新加坡、澳洲等，特別是在年輕族群部分，也是持續關注及投入資源的部分。

鄭淑心指出，衛福部曾委託台大進行青少年自殺風險因子分析，主要是青少年網路使用、父母親離婚、睡眠障礙等問題，造成自殺風險上升。其他年齡層 ，如壯年世代、中年世代仍有待分析。

113年統計發現，青中壯世代自殺死亡率上升須持續注意。鄭淑心說，心健司去年8月推出青壯世代的心理健康支持方案，截至今年5月，使用人數已達5.4萬人，顯示青壯世代有此需求。

至於，65歲以上長者自殺人數下降，為提高長者憂鬱症篩檢有關。鄭淑心指出，去年65歲以上長者憂鬱症篩檢，高達70萬人次，若有憂鬱情形即啟動轉介治療。由於，自殺非單一因素，包括生理、心理、社會等影響，建議國人應隨時進行自我篩檢，了解自己的心理健康。

對於，心理健康支持方案會不會擴增至46到64歲族群？鄭淑心說，目前針對15到45歲族群，使用心理健康支持方案的人數非常多，要不要擴大年齡層，還需要進一步分析。

鄭淑心表示，心健司將實施全面性、選擇性與指標性等多層次防治策略，同時持續倡議自助、救助與助人文化，強化相關資源，宣導自殺防治人人有責的觀念。