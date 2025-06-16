碳費ETS雙軌制估2027上路 環境部6月22日派員德國研習

我國碳費制度於今年上路，環境部也提出碳定價實施路徑，未來將結合總量管制與排放交易（ETS）制度，藉由碳費制度的雙軌並行，以達到進一步的減碳目的。環境部今證實，台灣時間6月22日將派員前往德國了解ETS的相關制度，本次赴德成員包含環境部氣候變遷署、參與綠色成長聯盟之企業、顧問團隊等約45人。

為與國際接軌，帶動企業綠色成長，環境部參考國際經驗，今年4月24日邀集企業與相關部會組成「綠色成長聯盟」，該聯盟成員也包含經濟部、國科會、金管會、台灣碳權交易所等單位。

環境部長彭啓明當時表示，為銜接國家減碳新目標，創造足夠減量誘因，環境部規畫試辦先期總量管制與交易制度，與現行碳費制度形成雙軌的碳定價體系，期透過總量設定、配額分配與市場交易機制，以提高減碳效率，並與全球碳市場接軌，6月則會邀請綠色成長聯盟等一同前往歐盟研習。

ETS目標是通過設定總量管制和排放交易，來控制和減少溫室氣體排放。 在ETS中，政府會為受管制的企業設定排放上限，並將排放許可（配額）分配給這些企業。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀今天證實，綠色成長聯盟的成員等將在本周一起去德國學習ETS制度的設計，其中配額排放量是ETS的關鍵，但因為配額的排放量是不用繳碳費的，擔心要繳碳費的業者認為核配額度應該越高越好，因此如何讓ETS帶動排碳大戶有效減碳會是這次去德國研習之目的，不能說有ETS後減碳效果和意願反而變差。

由於國內碳定價制度走向ETS與碳費雙軌制，環境部預計2027年正式實施，是否會按照預定期程進行？蔡玲儀說，目前確實是朝這樣的方向規畫，至少明年底要有具體規畫出來，之後也會先試辦，這次赴德學習的團隊成員包含環境部代表、綠色成長聯盟成員等約45人。

至於為何選擇德國？蔡玲儀說，環保署時期和德國排放交易局簽訂MOU，德國在歐盟中也有ETS的實際經驗，過去建立碳定價制度時也有和德國交流，因此這次基於上述考慮，一樣選擇去德國學習。