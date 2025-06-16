高鐵經驗接任台鐵董座 學者指鄭光遠將面臨4大挑戰

高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任，學者除肯定鄭光遠的專業，也佩服鄭對軌道運輸的熱忱，願意接任台鐵董事長，但也分析，鄭光遠接任董事長後，將面臨經營管理、安全文化建立、新血及人才培養、軌道經濟等4大挑戰。

台鐵公司化欲解決人力不足、票價是否調整、安全文化落實等3大挑戰，結果首年卻交出137.9億元史上新高虧損成績，行車事故與異常事件達1009件，創23年來首破千件紀錄。交通部長陳世凱11日召開記者會宣布雙鐵人事案，其中，台鐵董事長由高鐵前董事長鄭光遠轉任。

台鐵今早9時30分召開臨時董事會，官派董事從交通部次長伍勝園改派鄭光遠，並經由董事推選出董事長，鄭光遠董事長今正式上任。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任主任張學孔表示，鄭光遠過去在陸海空的表現，不論實務或轉業上都給予肯定，軌道運輸經營是他的專長，不管是長榮集團或高鐵都順利達成任務，現在願意來台鐵公司救火，給予極高期待。

但張學孔指出，台鐵不論是組織文化、運具特性、服務方式等，其複雜度都高於高鐵，鄭光遠需善用既有人力，讓台鐵內部專業分工，透過好的經營管理方法，讓這樣複雜的系統、台鐵各部門的能力都能發揮出來，這是第一個挑戰。

其次，安全文化建立也是重中之重，張學孔說，台鐵公司化後傳出的事故更多，主要是監管及營運分開後，監管變得更透明、更能發掘如延誤、對安全有危害的事件，雖然感覺台鐵負面消息變多，但另一方面，這也才能更好監督、讓台鐵有更安全的服務。

張學孔指出，安全管理不只是提升監管量能，最重要的事台鐵從上到下、從基層員工到管理階層都要有安全文化的認知，因此擁有制度性很重要。過去國內不少安全相關專家都提到，我國台鐵公司可效仿日本、英國、歐盟的組織系統及安全文化，目前的台鐵總經理馮輝昇過去1年也很強調這點；鄭光遠過去有航空的經歷，而航空業的安全文化非常值得引入台鐵。

人力召募及人才培育方面，張學孔說，涉及2個層次，首要就是薪資部分，要留住優秀台鐵人才，同時吸引更多有志於軌道經營的人才加入台鐵，這次是一個好的機會。從鄭光遠董事長本身、管理階層到基層員工的薪資結構，都應做更好的改革，從長遠的人才發展、培養、吸引新血來看，現在是很好的契機，但這涉及國營企業、公營公司整體薪資結構，也是鄭光遠董事長要面對的很大挑戰。

另外，台鐵公司化首年就虧損137.9億，軌道經濟成台鐵除了本業外重要的收入來源。張學孔指出，公司化後的未來2至3年是重大關業，鄭光遠擁有豐富經營經驗，搭配總經理逢輝昇的專業，應全力衝刺軌道經濟，尤其是場站開發。

張學孔說明，軌道經濟包含本身的經營、場站的開發、軌道觀光。目前台鐵的軌道觀光已有成績，而台鐵261個車站至少有100個車站可以做聯合開發，有效的經營管理，事業外收入重要管道，除賣便當，車站周邊土地可結合都市計畫來利用，像是JR東日本業外收入就占整體收入的48％，顯見場站開發其重要性。

張學孔建議，台鐵應在這兩、三年全力衝刺軌道經濟，不僅是台鐵公司化非常重要的使命，也因不受限於鐵道法，可彈性發展。此外，既然總統、行政院、交通部推派鄭光遠這樣好的人選經營台鐵，也應大力協助鄭光遠及台鐵公司，除減少虧損，也能讓台鐵逐漸步入永續經營方向。