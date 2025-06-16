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鄭光遠接台鐵董座 鐵道學會：3大挑戰「蘿蔔、棒子都要給」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事長鄭光遠今正式上任，面對台鐵人力不足部分，台灣鐵道暨國土規畫學會指出，除要建立良好工作環境，也應從既有員工開始改革，「蘿蔔、棒子」都要給。聯合報系資料照
台鐵董事長鄭光遠今正式上任，面對台鐵人力不足部分，台灣鐵道暨國土規畫學會指出，除要建立良好工作環境，也應從既有員工開始改革，「蘿蔔、棒子」都要給。聯合報系資料照

台鐵公司化欲解決人力不足、票價是否調整、安全文化落實等3大挑戰，結果首年卻交出137.9億元史上新高虧損成績，行車事故與異常事件達1009件，創23年來首破千件紀錄。高鐵前董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資，「降薪救火」接任台鐵董事長，今天正式上任，台灣鐵道暨國土規畫學會指出，面對台鐵人力不足部分，除要建立良好工作環境，也應從既有員工開始改革，「蘿蔔、棒子都要給。」

交通部長陳世凱11日召開記者會宣布雙鐵人事案，台灣高鐵董事長由行政院政務委員史哲接任，高鐵前董事長鄭光遠轉任台鐵董事長。台鐵今早9時30分召開臨時董事會，官派董事從交通部次長伍勝園改派鄭光遠，並經由董事推選出董事長，鄭光遠今正式上任。

台灣鐵道暨國土規畫學會秘書長黃柏森表示，台鐵公司化已一年半，但多數人仍停留政府機關及公務員的方法及思維，鄭光遠接任台鐵董事長後，除要快速適應公司組織外，如何做出改變、讓台鐵公司營運更健全，這是重點，其中組織文化部分，台鐵工會相對高鐵來說強勢許多，如何與工會溝通也是一大挑戰。

營運安全部分，黃柏森指出，台鐵與高鐵不同，雖然近年台鐵引進新車，但許多車輛仍老舊；台鐵營運路線複雜且多為開放式環境，不像高鐵單一且密閉式好管理，此外，台鐵列車複雜度也比高鐵高，這是第二大挑戰。

第三挑戰涉及人力不足問題，黃柏森表示，台鐵公司應思考整體企業文化是否健康，像是公司內部不會出現基層員工與中高階層產生隔閡，或是新進員工無法適應。

黃柏森指出，過去台鐵還是公務機關的環境，員工多為公務員心態，只做好份內的事，甚至不論做得好或壞薪資待遇都一樣，這種情況公司化後應減少，建議可從既有員工開始改革，「蘿蔔、棒子」都要給，表現好的給予獎勵或讚賞，表現差者給予適當懲罰，甚至適時汰換不適任員工。

黃柏森說，最重要的是交通部與台鐵的互動模式，台鐵公司化後，交通部應減少干擾，鄭光遠了解軌道運輸業，未來在專業或營運狀況上有政策的指揮及評估，交通部應減少直接干預，讓台鐵有更彈性、更多發揮的空間。

高鐵 台鐵公司化 交通部長

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