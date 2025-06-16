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颱風季來臨 劉世芳籲強化防颱整備、降低災害風險

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
消防署已盤點13縣市184處易成災害孤島地區，並推動「臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平台」。圖／消防署提供
消防署已盤點13縣市184處易成災害孤島地區，並推動「臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平台」。圖／消防署提供

內政部16日攜手原住民族委員會共同辦理「114年防颱整備記者會」，部長劉世芳表示，因應颱風季節到來，為提升直轄市、縣（市）政府轄內易成孤島及偏鄉地區整體防救災能量，消防署已盤點13縣市184處易成災害孤島地區，並完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目防災整備工作，並推動「臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平台」。

同時，內政部也協同原住民族委員會共同強化「原住民族減災、整備、應變措施」、建置「原住民族部落決策支援輔助平台」，期盼透過跨部會及與地方政府的合作，降低災害帶來的風險、遠離災害。

未來，內政部也會針對易受影響部落，政府將優先強化其基本設施，特別是電力供應部分，如太陽能、小水力發電、儲能電池、大型油電發電設備，這些措施將由「全社會防衛韌性委員會」的協助下，跨單位共同推動。

劉世芳指出，颱風季即將到來，內政部除已提醒各地方政府落實災情通報、資源徵調徵用、儲備物資及落實防救災應變資訊系統（EMIC）操作教育訓練等各項防救災整備工作外，也透過多元宣導管道向各界推廣「緊急避難包」、「防災食物儲備」等觀念，並呼籲民眾下載「消防防災e點通APP」，瞭解最近的避難處所，減少颱風所帶來的風險，同時也持續推動各大賣場及網路購物平臺設置防颱專區，讓民眾在颱風來臨前方便準備緊急避難包及3日份的防災食物飲水儲備。

劉世芳進一步指出，為提供民眾更全面的防災資訊，消防署持續升級「消防防災e點通APP」及進行各項防災準備，強化系統的可用性，除導入各類災害防災圖卡及影音外，還建置16種外語翻譯（包括英語、日語、韓語、越南語、印尼文、泰語、緬甸文、德文、法文、西班牙文、馬來文、菲律賓語、印度語、南非語、俄羅斯語及荷蘭語） ，讓來臺的外籍人士方便取得災害資訊。

劉世芳強調，為因應大規模災害情境，厚植民間防救災量能及強化社會韌性，內政部自107年起至111年止推動「災害防救深耕第3期計畫」，並接續自112年起至116年推動「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」辦理防災士培訓，目前已培訓4萬8,540名防災士，今年訓練更納入常備役、替代役等，預估可達10萬人，充實更多民間力量，強化防救災量能，未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，擴大防災士訓練，提升社區防救災能力，共同守護人民的生命與財產安全。

今日出席的貴賓，包括原住民族委員會曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）主任委員、副主任委員谷縱‧喀勒芳安（Qucung Qalavangan）、行政院災害防救辦公室副主任鄒勳元、消防署長蕭煥章、國家災害防救科技中心組長于宜強、經濟部水利署副署長王藝峰、農業部農村發展及水土保持署副署長王晉倫、衛生福利部社會救助及社工司司長蘇昭如、空中勤務總隊副總隊長林國強、建築研究所副研究員賴深江、住宅地震保險基金副總經理辛敬賢、慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、臺灣防災產業協會秘書長黃少薇、逢甲大學副教授方耀民博士等共同參與。

內政部16日攜手原住民族委員會共同辦理「114年防颱整備記者會」。圖／消防署提供
內政部16日攜手原住民族委員會共同辦理「114年防颱整備記者會」。圖／消防署提供

原住民 劉世芳 內政部

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