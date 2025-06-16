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原鄉防災升級 劉世芳：易致災區導入儲能、發電設備

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
內政部長劉世芳（右五）、原民會主委曾智勇（左五）及來賓進行啟動儀式。記者張策／攝影
內政部長劉世芳（右五）、原民會主委曾智勇（左五）及來賓進行啟動儀式。記者張策／攝影

面對極端氣候日益頻繁，內政部今首度與原住民族委員會共同舉辦「114年防颱整備記者會」，針對原鄉部落防災整備進行跨部會合作，由內政部長劉世芳與原民會主委曾智勇共同主持，攜手行政院災害防救辦公室、科技部、經濟部與農業部等單位，強調「提升原鄉災防韌性、共同守護部落安全」。

劉世芳指出，台灣近來雖無颱風登陸，但上周無風卻有災的天氣型態，仍導致原鄉部落出現土石流、停課等災情，顯見氣候變遷與天災對偏遠地區威脅升高，尤其「易致災」區域多集中於原住民族地區。去年起，內政部已與原民會、國土署等盤點全台184處高風險區域，並優先導入太陽能、儲能電池、油電發電機等替代電力設備，建置部落型收容設施，以利災中安置，並強化電力不中斷的應變力。

她強調，防災不應只是政府的事，原鄉推動防災型訓練至今已培訓逾4.8萬人次，從長輩到青少年皆可學習CPR、AED等技能，讓部落社區具備自主應變能力。此外，手機APP也可查詢就地避難處所，強化民眾行動應變的資訊力，「讓族人知道有替代方案、有資源，我們會全力協助。」

原民會主委曾智勇則表示，如今原鄉防災應變能力已顯著提升，孤島效應逐漸降低，災害發生時也能透過人員逐一聯繫確保安全，活動中心與避難點也日漸完善。他感謝國防部與警察同仁多年來協助撤離行動，讓原住民對政府更加信賴，並承諾原民會將持續努力，強化部落韌性、完善避難建設，「安全最重要，這是我們的責任。」

此次記者會在新莊行政院聯合辦公大樓舉行，與會貴賓包含行政院災害防救辦公室主任王怡文、消防署長蕭煥章、科技部、經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署、國家災害防救科技中心等代表，展現跨部會合作決心，共同守護台灣最前線的原鄉社區。

內政部長劉世芳（左一）與原民會主委曾智勇（左二）聽取成果展示簡報。記者張策／攝影
內政部長劉世芳（左一）與原民會主委曾智勇（左二）聽取成果展示簡報。記者張策／攝影
內政部長劉世芳（右）與原民會主委曾智勇（左）合影留念。記者張策／攝影
內政部長劉世芳（右）與原民會主委曾智勇（左）合影留念。記者張策／攝影
內政部長劉世芳表示內政部已與原民會、國土署等盤點全台184處高風險區域，並優先導入太陽能、儲能電池、油電發電機等替代電力設備。記者張策／攝影
內政部長劉世芳表示內政部已與原民會、國土署等盤點全台184處高風險區域，並優先導入太陽能、儲能電池、油電發電機等替代電力設備。記者張策／攝影

行政院 原民會主委 原住民族

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