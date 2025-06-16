哈密瓜新品種卡蜜拉更受歡迎 宜蘭試種獲利多50%

農業部花蓮區農業改良場篩選出新品種哈密瓜「卡蜜拉」，並於民國110年開始協助宜蘭農民於溫室試種，採收率、糖度都領先傳統品種，前每期哈密瓜獲利多50%以上。

農業部今天發布新聞稿，花蓮農改場近年透過導入多種哈密瓜新品種及調節種植期、優化留果技術等方式，成功篩選出適合宜蘭生產的國產品種「卡蜜拉」及「佩洛斯」，有別於傳統品種「新世紀」，其採收率、糖度大幅領先，有效解決品種單一、老化減產問題，成功翻轉哈密瓜生產劣勢。

花蓮農改場說，脆質哈密瓜（俗稱新疆瓜）為宜蘭壯圍鄉重要特色農產，深受頂級消費者青睞，年年供不應求。為使品種多樣，因應氣候異常挑戰，花蓮場自109年起投入哈密瓜研究，在110年順利找出第一個適合在宜蘭溫室種植的「卡蜜拉」品種。

花蓮場表示，「卡蜜拉」在宜蘭溫室適應良好，但有果實較小、單果重量較輕的缺憾，透過調整定植期及優化留果模式，成功建立宜蘭地區「卡蜜拉」的高效增產模式，使瓜果重量大幅增加30%以上，透過技術移轉，讓農友享受優勢新品種與高產新技術帶來的甜美果實，目前已有20%以上的宜蘭溫室甜瓜農友嘗試種植。

最早參與新品種試種的青農陳文正說，原先只在春末種香瓜，後來改種卡蜜拉，每期獲利多了50%以上，同時，透過花蓮場增產技術移轉，可達1年2收，獲利翻倍，且脆質哈密瓜耐運輸的特性，較無香瓜出貨成熟度及運輸因素導致快速劣變的問題，採收出貨更有彈性。

陳文正笑說，透過花蓮場這位媒人娶了女神卡卡（卡蜜拉），不但賞心悅目，荷包更是滿滿的。

壯圍鄉首位生產溫室脆質卡蜜拉的資深瓜農官漢煤說，110年與花蓮場合作試種成功後，評估卡蜜拉市場潛力不小，旋即就讓整個溫室都種卡蜜拉，也成功跨足1年2收，每年都種2期脆質哈密瓜。

官漢煤說，他種植卡蜜」品種3年後，單價即狂升至每台斤新台幣150元，大幅領先同期露天種植新世紀每台斤90元，價差達60元。

花蓮農改場說，除了售價飆升以外，因為卡蜜拉在溫室內適應性佳，官漢煤與陳文正都以溫室脆質哈密瓜取得農藥零檢出的認證，對於宜蘭地區脆質哈密瓜產業，開啟了新的一頁。