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新冠肺炎跌出國人十大死因 羅一鈞：秋冬還有一波疫情

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍居首位，值得注意的是，新冠肺炎去年正式移出十大死因。圖／衛福部提供
衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍居首位，值得注意的是，新冠肺炎去年正式移出十大死因。圖／衛福部提供

衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍居首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首，而國人十大癌症中，肺癌已連續21年排名第一；值得注意的是，新冠肺炎去年正式移出十大死因。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，新冠肺炎死因排名自112年第6名，下降至113年第14名，死亡人數由8962人，降至2962人，大幅減少6000人，113年標準化死亡率較112年減少68.1%。

就年齡層分析，肺炎死亡人數以65歲以上減少最多，自8021人降至2688人，降幅達66.5%。新冠肺炎死亡人數降低，與疾管署持續提供公費新冠疫苗、抗病毒藥物，以降低重症及死亡風險有關。

羅一鈞說，疾管署目前仍持續監控新冠疫情，今年截至6月2日，新冠肺炎死亡人數達81例，相較去年同期1000人，降低非常多，預估今年死亡人數將不到1000例，預估今年新冠肺炎於國人死因排名將會降至20名之外。

羅一鈞指出，目前預估新冠疫情上一周就醫人次約6.8萬人，相較前一周降低5%至6%，雖然，一度預估單周就醫達20萬人次，現在最高僅7萬人次，但疫情降幅不會太快、太急，流行期預估還是會持續到8月初，但隨著暑假到來，校園群聚感染大幅降低，而疫情會不會提早結束，還需持續觀察。

「目前預估秋冬季節會有一波新冠疫情。」羅一鈞說，因此還是會於10月1日正式開打流感及新冠疫苗，由於，明年農曆年較晚，新冠疫情會不會在明年一、二月上升，也須持續觀察。

另外，肺炎位居國人十大死因第三名，死亡人數從1萬6702人，上升至1萬7259人，共增加557人，若從標準死亡率觀察約微幅上升0.6%，主因是隨著高齡化社會，許多老年人均有慢性病，到了生命末期多為感染肺炎住院，最後為感染重症及死亡。目前持續推動肺炎鏈球菌接種，降低長者感染肺炎鏈球菌引發肺炎。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，目前預估秋冬季節會有一波新冠疫情，還是會於10月1日正式開打流感及新冠疫苗，由於，明年農曆年較晚，新冠疫情會不會在明年一、二月上升，仍須持續觀察。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞說，目前預估秋冬季節會有一波新冠疫情，還是會於10月1日正式開打流感及新冠疫苗，由於，明年農曆年較晚，新冠疫情會不會在明年一、二月上升，仍須持續觀察。記者沈能元／攝影

疫情 死亡率 新冠肺炎

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