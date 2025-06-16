癌症治療邁入精準時代 醫師：SBRT放療可望穩定控制晚期攝護腺癌

日前美國紐約時報報導，美國前總統拜登罹患攝護腺癌，凸顯攝護腺癌在全球男性健康議題中的重要性。衛福部國健署統計，攝護腺癌在台灣男性十大癌症中位居第五位，且發生率有逐年上升趨勢。初期症狀不明顯，許多患者確診時已進展為晚期。

70歲患者賴先生同時患有高血壓、糖尿病與冠心病，一年前因夜尿頻繁、排尿困難至泌尿科就診。檢查確診為第四期攝護腺癌（T3aN0M1b）。

考量年齡與合併疾病，賴先生選擇接受立體定位放射治療（Stereotactic body radiotherapy，SBRT）合併藥物治療，亞東醫院放射腫瘤科主任謝忱希指出，SBRT相較傳統攝護腺癌治療需進行39次放療，轉移性攝護腺癌SBRT僅需6次，就有機會達一定療效，適合高齡、身體虛弱或須兼顧生活安排的患者。

謝忱希表示，SBRT不只是縮短療程，更代表著治療的負擔被大幅減輕，生活可以繼續前進，適合高齡或多重慢性病患者。