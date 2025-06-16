【即時短評】公權力屢受挑戰 水域封禁蒼白無力 是該修法了

一群愛好水上遊憩民眾組成「台灣開放水域聯盟」，訴求江湖河海解嚴，挑戰國內水域「原則禁止，特例開放」管理方式。向海致敬早成國策，主管機關訴諸過時的水域管理辦法，顯得蒼白無力，是時候與時俱進，朝「原則開放，例外管理」修法了。

今年5月18日，開水聯盟成員相約在東北角福隆雙溪河集結，起因是有先前有人下水游泳遭制止，聯盟成員要藉陳抗行動，凸顯主管機關竟依水域遊憩活動管理辦法，公告天然河川不准游泳不合理。

東北角管理處指雙溪河看似平靜，但易受漲退潮影響，加上河床下異物、流速超過海流及有動力漁船航道等因素，考量安全才禁止游泳。面對質疑聲浪，7月間將邀相關單位檢討開放遊憩活動項目，緩和對立。

行政院2020年提出向海致敬政策，鼓勵民眾淨海 、知海、近海及進海，但是多處海域仍存在限制。日前有立槳（SUP）玩家考量安全，從高雄柴山漁港上岸被指違規就成話題。除了海洋，全台多處湖、河限制遊憩，也被認為不合情理。

水域管理有疏失，主管機關將面對國賠或訴訟究責，沿襲多年設置禁止下水「公告」，成為自保法門。只是禁止理由如不能服眾，禁止後又無法執行，形同虛設將淪為笑柄，並埋下官民衝突引信。

隨著國內水域休閒遊憩風氣日盛，水上輔具增加，又有科技輔助，官方依2004年施行的水域遊憩活動管理辦法執法，對應多起陳抗事件，顯已窒礙難行，大幅翻修時機已來到。