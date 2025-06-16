快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】公權力屢受挑戰 水域封禁蒼白無力 是該修法了

聯合報／ 本報記者 邱瑞杰
「台灣開放水域聯盟」成員今年5月間在新北市福隆，抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。聯合報資料照
「台灣開放水域聯盟」成員今年5月間在新北市福隆，抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。聯合報資料照

一群愛好水上遊憩民眾組成「台灣開放水域聯盟」，訴求江湖河海解嚴，挑戰國內水域「原則禁止，特例開放」管理方式。向海致敬早成國策，主管機關訴諸過時的水域管理辦法，顯得蒼白無力，是時候與時俱進，朝「原則開放，例外管理」修法了。

今年5月18日，開水聯盟成員相約在東北角福隆雙溪河集結，起因是有先前有人下水游泳遭制止，聯盟成員要藉陳抗行動，凸顯主管機關竟依水域遊憩活動管理辦法，公告天然河川不准游泳不合理。

東北角管理處指雙溪河看似平靜，但易受漲退潮影響，加上河床下異物、流速超過海流及有動力漁船航道等因素，考量安全才禁止游泳。面對質疑聲浪，7月間將邀相關單位檢討開放遊憩活動項目，緩和對立。

行政院2020年提出向海致敬政策，鼓勵民眾淨海 、知海、近海及進海，但是多處海域仍存在限制。日前有立槳（SUP）玩家考量安全，從高雄柴山漁港上岸被指違規就成話題。除了海洋，全台多處湖、河限制遊憩，也被認為不合情理。

水域管理有疏失，主管機關將面對國賠或訴訟究責，沿襲多年設置禁止下水「公告」，成為自保法門。只是禁止理由如不能服眾，禁止後又無法執行，形同虛設將淪為笑柄，並埋下官民衝突引信。

隨著國內水域休閒遊憩風氣日盛，水上輔具增加，又有科技輔助，官方依2004年施行的水域遊憩活動管理辦法執法，對應多起陳抗事件，顯已窒礙難行，大幅翻修時機已來到。

觀光署體認時勢，今年委由海大團隊，收集各水域管理單位、民間團體的修法意見，若朝「負面表列」修訂，水域解嚴後，民眾更具風險自負，並藉投保轉移風險觀念，國內水域遊憩將進入全新境地。

「台灣開放水域聯盟」成員今年5月間在新北市福隆，抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。聯合報資料照
「台灣開放水域聯盟」成員今年5月間在新北市福隆，抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。聯合報資料照
「台灣開放水域聯盟」成員今年5月間在新北市福隆，抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。聯合報資料照
「台灣開放水域聯盟」成員今年5月間在新北市福隆，抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。聯合報資料照

風險 陳抗 主管

延伸閱讀

樂極生悲！17歲青年海灘拍攝畢業照 下水玩遭急流捲走遇溺亡

水域管理頻傳紛爭官禁民要玩 觀光署啟動修法前置作業

影／20多歲男子後崛溪戲水不慎溺水 警消下水搜救中

外木山海上長泳出發 蔚藍海面2000人下水 最怕水母螫傷

相關新聞

【即時短評】公權力屢受挑戰 水域封禁蒼白無力 是該修法了

一群愛好水上遊憩民眾組成「台灣開放水域聯盟」，訴求江湖河海解嚴，挑戰國內水域「原則禁止，特例開放」管理方式。向海致敬早成...

【即時短評】胡志強會是盧秀燕的活棋嗎？

台中市前市長胡志強前天舉辦新書發表會，台中市長盧秀燕等人到場。胡志強受訪時主動提及，他個人全力支持盧秀燕選黨主席，盧秀燕...

【重磅快評】沈伯洋說的句句經典 成了認知作戰的輪迴

最近民進黨「全黨護一人」，連貴為總統，賴清德都要替沈伯洋說上兩句，說沈父是「沒有不法紀錄的貿易商」、「說他賺紅錢是居心叵...

【重磅快評】簡舒培罵「蠢」總統 大膽洩漏國家機密？

說一個政治笑話，蘇聯時期兩個年輕男人去克林姆林宮前抗議，一個大罵總統是「混蛋」、一個大罵總統是「蠢蛋」。結果，罵混蛋的被...

【重磅快評】賴清德橄欖枝多刺 在野更見利斧飛舞而來

賴清德總統在520談話提到指示國安團隊向在野黨主席進行國安情勢簡報，還要和朝野政黨領袖共商國是，昨天初定下周三登場。賴遞...

【重磅快評】透過「沈伯洋破口」觀館長遊上海

賴政府很忙，大罷免戲台子被沈伯洋捅出破口。紅孩兒唱抗中保台，全台一片噓聲。怎料破洞還沒修好，館長陳之漢利用破口直播上海遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。