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西南風+水氣增 氣象署：今明降雨明顯明西半部整天斷斷續續雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到西南風及水氣增加影響，今明兩天降雨較明顯，西半部地區降雨機率高。本報資料照片
受到西南風及水氣增加影響，今明兩天降雨較明顯，西半部地區降雨機率高。本報資料照片

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受到西南風及水氣增加影響，今明兩天降雨較明顯，西半部地區降雨機率高。今天白天苗栗以南有大雨，午後各地山區、宜蘭有大雨。北部今晚起轉短暫陣雨或雷雨，明天西半部整天都是斷斷續續陣雨或雷雨，不下雨時悶熱，午後各地容易有雷陣雨，桃園以北及宜蘭降雨旺盛，有局部豪雨。

朱美霖表示，溫度部分，今天花東有焚風，恐有34到36度高溫。西半部及宜蘭則在33-35度。周二到周五全台高溫都在33度以上。周三到周五轉吹偏東風，全台天氣多雲到晴，西半部地區氣溫逐步較高。

降雨趨勢方面，朱美霖指出，今天白天苗栗以南有大雨，午後山區、宜蘭大雨。北部今晚起轉雨。明天由於西南風加上水氣增，西半部有陣雨或雷雨，午後各地有雷陣雨，需注意短延時強降雨；周三到周五吹東南風，東南部及春半島局部雨，西半部地區、宜花山區午後雷陣雨。周六到下周日（22日）偏南風，清晨中南部零星雨，午後山區雷陣雨。

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
本周高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明兩天天氣提醒。圖／中央氣象署提供
今明兩天天氣提醒。圖／中央氣象署提供
今天花東有焚風，恐有34到36度高溫。圖／中央氣象署提供
今天花東有焚風，恐有34到36度高溫。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨 宜蘭

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