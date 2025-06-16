聽新聞
0:00 / 0:00
西南風+水氣增 氣象署：今明降雨明顯明西半部整天斷斷續續雷陣雨
中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受到西南風及水氣增加影響，今明兩天降雨較明顯，西半部地區降雨機率高。今天白天苗栗以南有大雨，午後各地山區、宜蘭有大雨。北部今晚起轉短暫陣雨或雷雨，明天西半部整天都是斷斷續續陣雨或雷雨，不下雨時悶熱，午後各地容易有雷陣雨，桃園以北及宜蘭降雨旺盛，有局部豪雨。
朱美霖表示，溫度部分，今天花東有焚風，恐有34到36度高溫。西半部及宜蘭則在33-35度。周二到周五全台高溫都在33度以上。周三到周五轉吹偏東風，全台天氣多雲到晴，西半部地區氣溫逐步較高。
降雨趨勢方面，朱美霖指出，今天白天苗栗以南有大雨，午後山區、宜蘭大雨。北部今晚起轉雨。明天由於西南風加上水氣增，西半部有陣雨或雷雨，午後各地有雷陣雨，需注意短延時強降雨；周三到周五吹東南風，東南部及春半島局部雨，西半部地區、宜花山區午後雷陣雨。周六到下周日（22日）偏南風，清晨中南部零星雨，午後山區雷陣雨。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言