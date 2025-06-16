西南風+水氣增 氣象署：今明降雨明顯明西半部整天斷斷續續雷陣雨

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受到西南風及水氣增加影響，今明兩天降雨較明顯，西半部地區降雨機率高。今天白天苗栗以南有大雨，午後各地山區、宜蘭有大雨。北部今晚起轉短暫陣雨或雷雨，明天西半部整天都是斷斷續續陣雨或雷雨，不下雨時悶熱，午後各地容易有雷陣雨，桃園以北及宜蘭降雨旺盛，有局部豪雨。

朱美霖表示，溫度部分，今天花東有焚風，恐有34到36度高溫。西半部及宜蘭則在33-35度。周二到周五全台高溫都在33度以上。周三到周五轉吹偏東風，全台天氣多雲到晴，西半部地區氣溫逐步較高。

降雨趨勢方面，朱美霖指出，今天白天苗栗以南有大雨，午後山區、宜蘭大雨。北部今晚起轉雨。明天由於西南風加上水氣增，西半部有陣雨或雷雨，午後各地有雷陣雨，需注意短延時強降雨；周三到周五吹東南風，東南部及春半島局部雨，西半部地區、宜花山區午後雷陣雨。周六到下周日（22日）偏南風，清晨中南部零星雨，午後山區雷陣雨。