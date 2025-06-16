水域管理頻傳紛爭官禁民要玩 觀光署啟動修法前置作業

國內河川、湖海管理方式，頻受喜愛水域遊憩民眾挑戰。交通部觀光署今年委託海大團隊評估修法，計畫主持人、海大教授曹校章今天說，將持續走訪各處水域主管機關對修法的意見，也會了解也括台灣開放水域聯盟在內等社團的訴求，寫成報告供觀光署決策參考。

「開水聯盟」今年5年18日號召20多人到福隆海岸，從龍門營區下水後，分以游泳、划立槳前往彩虹橋再上岸，凸顯風管處限制水域內的水上運動方案不合理。

聯盟理事長李元治事後表示，雙溪河只要不在高水位，其實是個很棒的游泳場域，可以舉辦雙溪三鐵，但平常卻禁止下水，東北角風景區管理處公告禁止游泳真是太愚蠢了。

東北角管理處表示，雙溪河水域依據發展觀光條例、水域遊憩活動管理辦法，開放遊憩活動包含獨木舟、水上腳踏車、風浪板及立式划槳，均屬風險較低及使用浮具項目。雙溪河看似平靜，但易受漲退潮影響 ，加上河床下異物、水流流速超過海流流速，還有舢舨等動力漁船航道等因素，基於遊憩活動安全考量，並不適合開放游泳活動。

類似的水域遊憩限制爭議，也曾在台灣多個縣市發生。水域遊憩管理辦法2004年訂定後，僅若干細部修正，隨著時代的變遷，民眾休閒遊憩方式改變，以及科技的進步，輔具增加，外界要求與時俱進修法聲浪漸大。

兼任海洋休閒產業暨遊艇發展中心主任的曹校章表示，如果依照現行法規公告的禁制規定，公權力卻沒有辦法伸張，這樣的限制是不是有意義跟必要就要檢討。

曹校章認為，行政院推動「向海致敬」政策，水域開放後，民眾要有風險自負的觀念，相關限制應採負面表列，就是沒有禁止的就應該要開放，讓大家去玩。