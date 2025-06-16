買方還沒取貨…賣家發通知端法條威脅「判刑」 法務局打臉：無效

網購時不去取貨會造成什麼影響呢？一名網友發文，他網路購物還沒取貨前，收到賣家的通知，說明「到貨不取可以照刑法355條，處三年以下有期徒刑、拘役或罰金」，讓他頓時惱火。台北市政府法務局也解釋，依消保法，一般商品均有7日猶豫時間，賣家宣稱要買家賠償等言語亦屬無效。

一名網友在Threads發文，表示他網購還沒取貨時，接到賣家的通知，指出到貨不取應負刑法第355條，意圖損害他人，以詐術使本人或第三者財產上處分，可處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，請買方自行斟酌，自負後果。

原PO坦言，時間不是還沒到，也不是不去取貨，本來明天就想去取貨，現在看到這條訊息瞬間不想取貨了，「最好法律有這條規定」。

此文一出，不少網友也認為收到此訊息會很火大，「我一看到被威脅也十分暴怒」、「懂你，真的是非常不舒服」、「提醒就算了還拿出法律條文來威脅真的很討厭」、「一直催一直催，真的很煩」、「我買一個我忘記什麼東西，賣家從寄出開始傳訊息，到貨第一天吵到第七天，直接封鎖不去領」。

也有網友分享遇到類似事件的經過，「以前在露天買東西忘記取貨，賣家也是傳法律條文來威脅，反正就嚇嚇你最後也沒告」、「我就遇過，我是每次都下很多單一起取，有一次最後還有兩天我就被嗆，而且其實我已經取了」、「我上次第二天還第三天還沒去取，賣家還直接打電話過來給我叫我去取貨」。

台北市政府法務局官網說明，依據消保法，網購下單後消費者有7天猶豫期，可於到貨前後7日解約退貨，不會構成犯罪，如果賣家宣稱要賠償或要負刑法責任，可能為詐騙，違反消保法賦予消費者的權利，約定無效。