快訊

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

買方還沒取貨…賣家發通知端法條威脅「判刑」 法務局打臉：無效

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友網路購物還沒取貨前，收到賣家的「法律警告」通知。 圖／Ingimage
一名網友網路購物還沒取貨前，收到賣家的「法律警告」通知。 圖／Ingimage

網購時不去取貨會造成什麼影響呢？一名網友發文，他網路購物還沒取貨前，收到賣家的通知，說明「到貨不取可以照刑法355條，處三年以下有期徒刑、拘役或罰金」，讓他頓時惱火。台北市政府法務局也解釋，依消保法，一般商品均有7日猶豫時間，賣家宣稱要買家賠償等言語亦屬無效。

一名網友在Threads發文，表示他網購還沒取貨時，接到賣家的通知，指出到貨不取應負刑法第355條，意圖損害他人，以詐術使本人或第三者財產上處分，可處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，請買方自行斟酌，自負後果。

原PO坦言，時間不是還沒到，也不是不去取貨，本來明天就想去取貨，現在看到這條訊息瞬間不想取貨了，「最好法律有這條規定」。

此文一出，不少網友也認為收到此訊息會很火大，「我一看到被威脅也十分暴怒」、「懂你，真的是非常不舒服」、「提醒就算了還拿出法律條文來威脅真的很討厭」、「一直催一直催，真的很煩」、「我買一個我忘記什麼東西，賣家從寄出開始傳訊息，到貨第一天吵到第七天，直接封鎖不去領」。

也有網友分享遇到類似事件的經過，「以前在露天買東西忘記取貨，賣家也是傳法律條文來威脅，反正就嚇嚇你最後也沒告」、「我就遇過，我是每次都下很多單一起取，有一次最後還有兩天我就被嗆，而且其實我已經取了」、「我上次第二天還第三天還沒去取，賣家還直接打電話過來給我叫我去取貨」。

台北市政府法務局官網說明，依據消保法，網購下單後消費者有7天猶豫期，可於到貨前後7日解約退貨，不會構成犯罪，如果賣家宣稱要賠償或要負刑法責任，可能為詐騙，違反消保法賦予消費者的權利，約定無效。

賣家 網購 消費者 取貨

延伸閱讀

為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

回購三罐！ 她激推全聯超強防蚊液 內行讚：這成分真的有效

無印良品驚見男客脫光衣物「全裸滾床」 目擊者：有夠荒謬

鹹酥雞必點品項是啥？網推它還能測實力：厲害的隨便炸都好吃

相關新聞

西南風+水氣增 氣象署：今明降雨明顯明西半部整天斷斷續續雷陣雨

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受到西南風及水氣增加影響，今明兩天降雨較明顯，西半部地區降雨機率高。今天白天苗栗以南有大...

雨區再擴大！6縣市大雨特報 1縣市大雷雨炸1小時

中央氣象署上午9時30分針對雲林等6縣市發布大雨特報，今天白天都要注意。

上班上學注意！3縣市大雷雨轟1小時 2縣市大雨特報

上班上學注意！中央氣象署上午7時15分針對嘉義縣、雲林縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時15分。氣象署呼籲民眾...

鄭光遠接台鐵董座 鐵道學會：3大挑戰「蘿蔔、棒子都要給」

台鐵公司化欲解決人力不足、票價是否調整、安全文化落實等3大挑戰，結果首年卻交出137.9億元史上新高虧損成績，行車事故與...

暑假國道大量車潮「平日1.2倍」6月28日起實施高乘載疏導措施

交通部高公局預估，今年暑假期間全國道每周五至周日的日交通量約為106至108百萬車公里，約為平日的1.2倍，國5也預期於...

衛福部公布113年十大死因 癌症居首、自殺重返前十名

衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首，國人十大癌症中，肺癌已連續21年排名第一。值得注意的是，新冠肺炎去年正式移出十大死因，但蓄意自我傷害（自殺）經過14年後，重返十大死因，呼籲國人重視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。