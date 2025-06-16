天氣多變起紅疹搔癢 中醫師：超慢跑搭中醫調理改善

南部近期天氣多變，時雨時晴，讓體質敏感的民眾相當困擾，不少民眾因皮膚過敏起紅疹、搔癢，一名67歲黃姓男子長期飽受反覆性紅疹與搔癢，雖經西醫治療暫時緩解，但仍頻繁復發，輾轉到南市立醫院中醫科求診，經2個月調理搭配超慢跑運動後，症狀明顯改善。

南市立醫院中醫科醫師陳奕任說，黃男因皮膚常無預警出現紅腫、疱疹，類似蚊子叮咬後的反應，並伴隨劇烈搔癢，皮膚甚至有血絲與脫屑情況，特別在夜晚或情緒緊張時加劇，雖服用抗組織胺藥物有短暫緩解，但只要停藥就會復發，讓他苦不堪言。

陳奕任指出，經診斷黃男為腎虛夾肝鬱與脾虛的體質，治療上採用柴胡劑搭配濟生腎氣丸進行調理，並配合生活作息與日常衛教改善體質，像是每天2次原地超慢跑20至30分鐘，加強保濕、規律作息等生活調整。

另外，針對飲食部分，建議其多攝取枸杞、菊花、桑椹、胡蘿蔔、綠花椰菜、菠菜、南瓜、木瓜等有助養肝護眼的食材，同時搭配按摩足三里、合谷、風池、養老、曲池、三陰交等穴位進行日常保養，經過2個多月調理後，黃男症狀果然明顯改善，體力也有所提升。

陳奕任強調，規律運動可促進全身與眼周血液循環，緩解眼睛疲勞；若能配合中醫調理，更能產生相輔相成的效果，改善多種慢性不適，提升整體生活品質。