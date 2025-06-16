暑假國道大量車潮「平日1.2倍」6月28日起實施高乘載疏導措施

交通部高公局預估，今年暑假期間全國道每周五至周日的日交通量約為106至108百萬車公里，約為平日的1.2倍，國5也預期於周五、周六南向及周日、周一北向有大量車潮，因此自6月28日起2個月實施暑假國道交通疏導措施，並建議國5周五南向9時前出發、周六南向6時前出發、周日北向9時前出發、周一北向12時前出發。

今年暑假即將從7月1日開始，高公局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間全國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，因此規畫6月28日至8月31日實施暑假國道交通疏導措施，包含高乘載管制、開放路肩、建議替代道路、暫停施工、匝道儀控。

高公局表示，將維持每周日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制；每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五7至20時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

考量國道將湧入大量旅遊車潮，因此提供替代道路，包含國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

另外，實施暑假國道交通疏導措施期間，每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響交通的工程除外），並視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西、快官-霧峰與國5南港系統-頭城；周日下午北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪與國5宜蘭-坪林；周一下午北向國5宜蘭-坪林等瓶頸路段，易有長時間壅塞情形。

高公局表示，建議用路人避開前述時段、路段或利用以下國道好走時段避免塞車，西部國道部分，建議周六南向用路人建議上午8時前或12時以後出發，周日北向用路人建議南部地區9時前、中部地區12時前出發。

國5部分，周五向用路人建議9時前出發，周六南向建議6時前出發，周日北向用路人建議9時前出發，周一北向建議12時前出發。