衛福部公布113年十大死因 癌症居首、自殺重返前十名

衛福部今天公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首，其中肺癌為持續21年排名第一。值得注意的是，新冠肺炎去年正式移出十大死因，而蓄意自我傷害(自殺)經多年後，重返十大死因，呼籲國人重視。

去年十大死因依序為，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、自殺。其中新冠肺炎從前一年的第6名，正式移出十大死因，降至第14名，原先7至10名的高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變均上升一名，112年第11名的自殺則重返前10名行列。

衛福部統計，113年死因死亡人數合計20萬1383人，較112年減少4192人，主因是新冠肺炎減少6000人，糖尿病減少962人。至於，113年十大死因死亡人數合計14萬9479人，占總死亡人數74.2%，與112年相較，113年標準化死亡率率除肺炎、自殺上升，餘均下降，其中以糖, 腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅較明顯。

另，十大癌症死亡率依序為，氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌。與前一年順位相同，沒有變化。

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