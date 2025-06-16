雨區再擴大！6縣市大雨特報 1縣市大雷雨炸1小時

中央氣象署上午9時30分針對雲林等6縣市發布大雨特報，今天白天都要注意。

氣象署指出，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

大雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。影響時間：16日白天。

此外，氣象署上午9時40分對針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。