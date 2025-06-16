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研究：脂肪肝增心血管疾病風險 心肌梗塞最顯著

中央社／ 台北16日電

陽明交大教授李美璇領導的研究發現，有脂肪肝者罹患心血管疾病風險比無脂肪肝者增近3成，以心肌梗塞風險最顯著，若能有效預防與控制脂肪肝，就可減少心肌梗塞發生率。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，目前台灣成人脂肪肝盛行率約3成，且呈現明顯年輕化趨勢；許多人即便在健康檢查中發現脂肪肝，仍因缺乏明顯症狀而忽略其潛在風險。

陽明交大臨床醫學研究所教授李美璇領導一項大型研究，追蹤逾30萬名30歲以上台灣成年人，從流行病學角度首度系統性量化脂肪肝與心肌梗塞、缺血性腦中風及心衰竭等重大心血管疾病之間的關聯性，研究成果發表於國際期刊。

研究結果顯示，相較於無脂肪肝者，有脂肪肝者罹患任一種心血管疾病的風險增加近3成，以心肌梗塞的風險最顯著，上升幅度達46%；若能有效預防與控制脂肪肝，約可減少12%的心肌梗塞發生率和8%的心血管疾病，顯示脂肪肝不僅是肝病風險指標，更是心血管風險的重要因子。

李美璇說明，隨著B型肝炎疫苗政策的成功推行，以及慢性B型及C型肝炎抗病毒藥物的推動與使用，病毒性肝炎對肝癌的影響逐漸減緩，脂肪肝正迅速成為肝硬化與肝癌的主因；肝臟是人體的代謝樞紐，與高血壓、胰島素阻抗、糖尿病等心血管危險因子相關，突顯脂肪肝是一種反應全身性代謝異常的系統性疾病。

「脂肪肝是可以被早期發現，透過生活型態而逆轉的疾病」，李美璇提到，希望透過研究喚起社會對脂肪肝帶來全身性風險的重視，進一步建立預防及早期篩檢的健康概念，從源頭降低心血管疾病的發生率。

風險 脂肪肝 心血管疾病

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