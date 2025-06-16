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下雨了！天氣風險：水氣增 上午中南部、午後山區及北東雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天水氣增，上午中南部、午後山區及北東有短暫雷陣雨。本報資料照片
今天水氣增，上午中南部、午後山區及北東有短暫雷陣雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，受西南風影響加上水氣增，上午中南部、午後山區及北東有短暫陣雷雨。今天不如昨天那麼熱，但高溫仍可達32-34度。

歐宗學指出，今天雖仍以西南風為主，隨太平洋高壓勢力稍微減弱東退，台灣附近處在低壓帶及高壓勢力邊緣，有較多水氣移入，大氣不穩定度提高許多。清晨開始在中部沿海地區逐漸有對流雲系發展並移入，彰化、雲林已有局部強降雨發生，嘉義以南地區稍後也可能陸續受到影響有局部短暫陣雨，同樣不排除會有較大雨勢。

預估今天中午到下午，降雨熱區轉移到山區附近。北部、東半部地區目前普遍多雲到晴，不過在熱力作用下，午後也要留意可能有較旺盛的熱對流雲系發展影響，有局部雷陣雨機會。

歐宗學指出，今天不像昨天那麼炎熱，不過還沒有下雨的地區高溫仍然可達32-34度，尤其花東地區受到西南風過山沉降影響，還是有36度以上極端高溫發生機會。

明天依然維持相似的西南風環境，水氣還是偏多，歐宗學指出，預估各地都是多雲時陰天氣為主，中南部地區仍然要留意清晨到上午時段，西南風與陸風輻合降雨的影響。北部地區不排除可能從早上開始就會有些雲系發展帶來降雨，但比較明顯雨勢預估還是會在午後時段的山區附近，東半部還是以午後雷陣雨為主。

歐宗學表示，周三開始太平洋高壓勢力又會稍微增強，環境風向轉為東南至偏南風，中南部晨間降雨明顯減少，變成是東南部地區會有局部短暫陣雨機會，不過午後時段各地都要留意熱對流雷陣雨的影響。

歐宗學說，本周後續天氣大致受到太平洋高壓增強或減弱變化影響，暫時沒有看到其他明顯天氣系統，預估風向都以南風為主，高溫以及午後雷陣雨是兩大天氣主軸，屬夏季天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 彰化

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