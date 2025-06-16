45歲女常胸悶心悸還水腫 醫用 原來是心律不整…

45歲陳小姐長期服用高血壓藥物，半年前開始感覺到間歇性的胸悶和心悸，最近甚至出現呼吸喘與水腫的現象，在仁愛長庚合作聯盟醫院求診，顯示患有心房顫動合併心臟衰竭。藥物雖症狀緩解，但是運動耐受性差，無法像過去從事拖地和慢跑等活動，後來接受「心律不整電氣燒灼術」恢復正常心跳，重新找回健康生活。

心臟內科醫師劉浩天說，心房顫動是最常見的心律不整類型，大多為心臟退化所造成，隨著年紀增加，罹病比例也越高。至於肥胖、睡眠呼吸中止症、甲狀腺亢進、高血壓、糖尿病、抽煙、冠心症、心臟衰竭及瓣膜性心臟病等，亦會增加心房顫動發生機率。心房顫動有胸悶、心悸與呼吸喘的情形，嚴重者可能會出現頭暈、疲倦等症狀。除此之外，心房顫動更會增加腦中風、失智與心衰竭等風險，故心房顫動病人一定要好好配合心臟科醫師服藥控制，避免產生併發症。

劉浩天說，「心律不整電氣燒灼術」是醫師在病人全身麻醉下從鼠蹊部和脖子放入導管，將心房中造成心房顫動的區域進行燒灼，過程約2至4小時左右，術後觀察一天即可出院。