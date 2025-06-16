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雨區擴大！4縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署上午8時針對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雨特報，白天都要注意。聯合報系資料照
中央氣象署上午8時針對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雨特報，白天都要注意。聯合報系資料照

中央氣象署上午8時針對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雨特報，白天都要注意。

氣象署指出，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日彰化至嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署上午8時20分針對嘉義市、嘉義縣、台南市、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署 嘉義

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