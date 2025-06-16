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上班上學注意！3縣市大雷雨轟1小時 2縣市大雨特報
上班上學注意！中央氣象署上午7時15分針對嘉義縣、雲林縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時15分。氣象署呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
此外，氣象署也針對彰化縣、雲林縣發布大雨特報，指出因西南風影響，易有短延時強降雨，今（16）日彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。
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