明天上班提早出門！賈新興：台南以北早上就要下雨了

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天台東仍有局部焚風發生的機率，要注意高溫。明天水氣增，明天白天起，台南以北及宜花東就開始下雨的機率非常高，建議民眾提早出門，注意安全。

賈新興指出，明天白天起台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。18日嘉義以南有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

19日至25日大致午後雷陣雨天氣型態。賈新興說，18日深夜至19日白天，花東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。20日午後西半部有局部短暫陣雨。21日午後台中以北、南投以南山區及宜花東有局部短暫陣雨。22日午後各地有零星短暫陣雨。23日至25日午後西半部有局部短暫陣雨。

賈新興也指出，觀察6月23日起，環境有利颱風生成。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。