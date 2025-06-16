高溫上看38度！吳德榮：今明午後防大雨 明晨西半部恐下雨

昨天各地區最高氣溫約在36至39度，台北士林區達39.2度。今天還是熱，要注意防曬及預防中暑。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今起一周熱如夏，今、明兩天各地晴時多雲；水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；明晨至上午、西半部亦有局部降雨的機率。

今日各地氣溫偏高，各地區氣溫為：北部24至36度、中部23至35度、南部24至35度及東部21至38度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周三至下周三(18至25日)各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

最新(15日20時)歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；未來10天的系集模擬亦顯示，「熱帶擾動」發展的機率很低、更無侵擾台灣的機率。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準