健康你我他／兒子手術清腫瘤 拉他賞花放輕鬆

去年台北燈節落幕這天北上，因為兒子健檢發現直腸有俗稱「賈伯斯病」的神經內分泌瘤，隔日須赴台大癌醫手術。會合後，他帶我去士林官邸的鬱金香花展賞花，看花賞燈渾然不知愁。

之後前往「最不像醫院的醫院」─台大癌醫中心，是由鴻海創辦人郭台銘捐資百億元與台大醫院共創成立，醫院挑高寬敞的明亮大廳有如五星級飯店，希望讓癌症變成可控制的慢性病。

入院次日摘除病灶，第三天便返家休養，但仍需服用止痛及軟便藥物，配合低渣飲食，一周後回診。醫師說兒子的腫瘤只有1公分，清除得很乾淨，不需要定期追蹤或其他治療。由於無體外傷口，可以活動自如，照顧起來相對輕鬆。

打著體貼病人需忌口的名義外出用餐，乘機逛逛台大校園，夾道的杜鵑花和魯冰花，爭奇鬥豔讓人目不暇給。我還拉著甫出院兒子上陽明山賞櫻、大安森林公園看繡球花，他笑說我虐待病人。

待接到健保署重大傷病補件通知，才知兒子罹患直腸惡性類癌。他故作堅強，不讓人煩惱的貼心，著實令我心疼。