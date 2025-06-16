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馬斯克也愛用…瘦瘦針減重？ 醫師警告：增胰臟炎風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，腸泌素藥物非減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應在醫師跟藥師衛教下使用。圖／聯合報系資料照片
醫師提醒，腸泌素藥物非減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應在醫師跟藥師衛教下使用。圖／聯合報系資料照片

瘦瘦針近年成為熱門減重輔助工具，特斯拉執行長馬斯克也狂推，他在一個月內瘦了9公斤，引起熱烈討論。瘦瘦針到底有多神奇，真的能「躺著瘦」嗎？減重醫師陳威龍表示，瘦瘦針不是萬靈丹，只能先短暫控制體重，如果長期使用，效果會逐漸打折，恐會增加胰臟炎的風險。

瘦瘦針又名減重針，主要成分是腸泌素受體促效劑（GLP-1針劑），因筆狀外形得名，為治療第二型糖尿病的藥物，其機制是透過刺激胰島素釋放作用，幫助穩定血糖並減緩食物消化的速度。陳威龍指出，人體本來就會分泌腸泌素，能促進胰島素分泌，並抑制胃的排空，後來開發成藥物後，開啟糖尿病及減重治療。

「瘦瘦針用來控制體重，真的有效，但畢竟人體不是機器，且每個人耐受度不同，使用久了效果會漸漸打折。」陳威龍說，使用藥物刺激胰島素分泌，久了一定會疲乏，藥物只能當作減重的輔助工具，讓人容易有飽足感、抑制食欲，但不是打了就能盡情大吃大喝。

有許多民眾一進到減重門診直接表明想要打瘦瘦針，陳威龍指出，「我們不會拒絕，但會讓使用者知道其使用禁忌、副作用」。如果有個人或家族性甲狀腺髓質癌病史，就不能使用瘦瘦針；常見的副作用包括惡心、腹瀉、嘔吐、便祕、頭痛、腹脹等，使用久了還可能增加胰臟炎風險。

「瘦瘦針只是先短暫控制體重，減重仍要靠飲食習慣、規律運動，這才是長久之計。」陳威龍強調，減重絕對不能依賴藥物或是手術，一定要從「飲食」根本著手，包括營養師的介入，進行正確調整飲食的衛教、規畫適合個人的飲食計畫，多管齊下才能有效減重。

減重飲食方面，陳威龍建議，應多吃原型食物、優質蛋白質，少吃加工食品、精緻澱粉，可先從午餐的飲食種類、比例改變，例如多夾菜肉、澱粉減量，進行一段時間一定能看到成果。

糖尿病 減重 減肥

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