健康名人堂／AI可成得力助手 但無法取代醫師

生成式AI橫空出世，勢必改變人類歷史，大家享受AI帶來的便利，也擔心自己的工作會被取代，最近也有許多人問我：「AI會取代醫師嗎？」

AI幫寫病人報告 只需2分鐘

在台中榮總，每位住院醫師在周五下午需要完成病人的「Weekly Summary Note」，把病人這一周的病況變化，寫成摘要紀錄，藉此也評估本周為病人做的診斷、檢查與治療等成效，由於需要彙整許多資料與數據，過去寫一位病人要花十幾廿分鐘才能完成，現在有了大型語言模型，連上醫院資訊系統，這份報告約2分鐘就寫出來了。

生成式AI有強大的整理與資料收集能力，守備範圍廣泛，可以在很快的時間，幫我們整理出非常多的資料。但也因為AI幫忙收集大量資訊，快速又方便，的確可能影響我們對臨床判斷與思考能力的訓練。

例如，病人主訴胸痛，住院醫師透過問診，參考檢驗、檢查等數據，一步步用臨床佐證、醫學知識、過去的經驗，加上邏輯思考，慢慢推理出胸痛的原因；現在有了AI，有些住院醫師可能直接把病人的症狀、檢驗結果輸入，請AI分析，AI馬上提供「診斷」。如此一來，速度雖然快，但也少了醫師自己推理與思考的過程。

以「Weekly Summary Note」來說，絕大部分住院醫師會把AI寫出來的內容再看一遍，修改訂正；很少數的醫師，工作繁忙中可能忘了再審視AI寫好的內容。我們也比較AI與主治醫師批改過內容，發現吻合度90%以上，也因為並非百分之百，再確認修改實屬必要。當然，AI持續進步中，繼續提供更多病人資料來訓練，精確度也會提高。

生成式AI的運用已鋪天蓋地，我們不可能禁止年輕醫師使用。資深醫師對於AI也要有足夠的了解，尤其一定要知道AI如何告訴年輕醫師一些醫學上的答案，並在這個基礎上，再去輔導年輕醫師。因為AI，現在老師難為，教學遭遇更大挑戰，但這是醫界無可迴避的課題。

民眾就醫前先問AI 有利有弊

就像有很多民眾就醫前先查詢「Google」，現在有些病人來診間前先問過AI。根據病人獲取答案來回饋，一年多前生成式AI講得還不是那麼準，現在愈來愈準了。病人注意自己身體狀況，主動查資料，再來就醫得到正確診斷，值得鼓勵。比較令人擔心的是，病人問了AI，AI說「沒問題」，病人就不來找醫師了。

不能把AI建議 直接當作診斷

作為索引、輔助意見的提供者，生成式AI是很好的工具。但若要把AI建議直接當作診斷，並不適合。生成式AI的回答受到提問的影響，提供的資料也未經驗證，無法確定正確性與更新進度，看診仍需要醫師診斷。同樣的，醫師也不能以AI的答案做為最後決策，仍要靠經驗及判斷，站在最後一線，給予病人診斷。

「AI會取代醫師嗎？」我的答案是，大型語言模型發展迅速，趨勢已不可擋，AI提高工作效率與速度、改善醫療流程、提升醫療品質和病人安全。AI可能成為醫師的得力助手，但無法取代醫師。