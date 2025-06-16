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親子廁所不足 北市議員籲與無障礙廁所併用

聯合報／ 記者林麗玉劉懿萱／連線報導

北市親子廁所占比不到公廁總量5%，社群一度掀起「媽媽可否帶小一男童上女廁」論戰，55%網友認為可以、45％認為不適合。議員建議，若廁所空間不足，可將親子、無障礙等廁所合併使用，解燃眉之急。北市社會局說，新建物會要求設通用設計廁所。

有媽媽因場所無親子廁所，讓孩子獨上男廁疑遭言語性擾，將遭遇發文，掀網路贊成與不贊成男童上女廁兩派論戰。一派網友認為，能了解單身女性不想看到任何年紀男性進女廁；也有媽媽希望能有讓單獨帶著幼子的媽媽有安心上廁所的環境。

勞動部性平委員、律師紀冠伶認為，小一男童是否可跟著媽媽上女廁的確是兩難題，兒童及少年福利與權益保障法規定，不能獨留6歲以下孩童，應先聚焦安全議題討論。

紀主張，除了要鼓勵政府廣設親子友善廁所，站在兒少保護角度，還是希望讓小男孩上女廁，政府可強化宣導，別讓單獨帶幼子的母親處境艱難。

北市近年推動友善廁所，目前列管公廁6793間，親子友善廁所僅330間，占4.86%；性別友善廁所111間，比率1.63%。而新北市，列管公廁5965座，其中103座為親子廁所，占1.73%。

北市議員洪健益說，若場所無親子或性別友善廁所，媽媽該讓男童上男廁或女廁，的確很困擾，市府也缺乏宣導。他建議，若場所沒有更多空間，因無障礙廁所不是24小時有人使用，建議親子友善與無障礙廁所合併使用。

北市社會局表示，廁所硬體改建、新建要較長時間，性別平等辦公室已持續透過制度設計、資訊揭露等方式，提升既有空間的性別友善程度，正研擬「性別友善廁所標章認證制度」，強化廁所設施安全、隱私，與親子、照顧友善等面向，建立更寬容、多元的如廁文化。

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