南橫梅山段路基流失 明搶通

南部近日大雨，南橫公路梅山段路基流失40公尺，中斷高雄、台東兩地交通，預計明下午才能搶通。另外，高雄大樹區和山里51公頃山坡地擬蓋光電場，山林遭剷平變光禿禿，大量土石泥流往山下宣洩，居民說，泥流距離聚落僅100公尺，驚惶難安。

經濟部能源署核定大樹區和山里51公頃光電開發計畫，第2期施工因未做好水土保持，遭市府勒令停工中，市議員黃飛鳳、吳利成近日議會質詢說，憂心業者砍伐綠樹、剷平山坡地，山下村莊面臨土石流威脅。

由於南部連日豪雨，大樹區九大路、實踐街、瓦厝街鐵道涵洞等地都有嚴重積淹水，和山里上方滾滾泥流宣洩而下，和山里長吳順治說，山上土石直接崩下來，排水溝、滯洪池滿滿泥巴，放晴後土砂飛揚嚴重。更可怕的是，大雨過後，泥流距離簡易水塔不到100公尺，讓人害怕。

高市水利局表示，日前會勘，光電開發基地有設置臨時排水、滯洪沉沙池，暫無大量泥水排放到一般道路。

而大樹區實踐街則是20年來首見大片積水，環保局找尋淹水源頭，在路面側邊水溝內清出重達600公斤草，民眾見一捆捆雜草，怒批「水溝裡長滿超密集牧草，超誇張」，有人質疑清潔人員將割完的草丟往大排，大雨時雜草就倒流堵住水溝

高市環保局說，該路段每2周清理水溝一次，最近清疏日期為本月5日，13日大雨將上游邊坡雜草沖刷至大排，流至道路側溝內，才造成阻塞。

另外，台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段因豪雨實施預警性封路，14日才解除，但昨清晨公路局人員路面發現路基崩塌，西端僅能通行至梅山口，甲仙工務段預計17日下午5時搶通。