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京都美學之旅 一探圖騰革命
有行旅二○二五不可錯過兩大美學之旅，「京都紋樣」日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、和紙、榻榻米、簷廊、寺廟各式各樣傳達出來的紋樣，透過旅行，一探SOU SOU的圖騰革命美學；古寺尋畫；「丸益西村屋」一窺京友禪；筆繪清水燒紋樣；欣賞芸艸堂木版畫。「清邁 微風中的美麗與藝術」是居遊兩個月的靜心首選。將從清邁的建築、工藝、自然與風土感受清邁的脈動。
廿四日京都紋樣、微風清邁旅程說明會，報名請洽：(02)8643-3517、8643-3926。
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