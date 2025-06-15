驚！年輕醫師不走急重科 胸腔、感染、神經科全崩盤

國內神經科醫師不足且從醫院離職後，腦中風取栓評估陷入困境，嘉義長庚日前以訊息通知，特定時間不再收治無明顯效應的轉診個案。為搶救醫師人力，神經學學會日前發函衛福部，呼籲應提供神經科住院醫師每月補助1萬元津貼。

衛福部醫事司長劉越萍說，行政院已編列總經費489億元，為期5年辦理健康台灣深耕計畫，由醫院、醫學會等單位提出申請計畫，衛福部科技發展組預計6月底前正式公告申請細節。因此，不再編列預算給予神經科住院醫師，將視各單位申請計畫情形，滾動式檢討是否調整。

劉越萍說，不僅是神經科醫師人力不足，胸腔科、感染科等也面臨相同問題，期盼健康台灣深耕計畫可以制定醫事人力留任策略、提高急重難科醫師的回流醫院誘因等，希望多給予醫界正面支持，讓年輕人願意投入醫療服務。

感染症醫學會理事黃建賢說，早在2年前，感染科、重症醫師已出現人力短缺，以感染科醫師來說，全台區域醫院、醫學中心共約500名，但實際約要約1300名，人力不到所需的一半，且感染科住院醫師訓練容額每年約40人，近年每年新進醫師僅20人左右，加上每年退休醫師25人，以致新進醫師人數低於退休人數，人力持續流失。

黃建賢指出，衛福部在補足人力方面，雖然有許多政策，但至今仍看不見降低醫師離職，並讓醫師回流等成效，再無立竿見影的政策，接下來其他科別也會出現人力短缺，造成人力缺口更加擴大。雖然，衛福部認為，可以申請健康台灣深耕計畫補足人力，但該計畫重視人工智慧（AI）等申請，不同於急診、神內、感染、胸腔科都是醫師親力親為，要如何補足人力還需觀察。

胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，胸腔重症醫師需照顧加護病房、呼吸治療等重症病房患者，但呼吸器照顧、支氣管鏡檢查等給付不足，年輕醫師看到工作如此辛苦，就不會想要成為胸腔科醫師，每年胸腔內科住院醫師容額約逾60名，但近年來僅約20人申請，占比僅剩下三分之一，甚至南部有醫院已連續5年，沒有任何一位住院醫師第3年分科時，選擇胸腔科。

外界認為，隨著低劑量電腦斷層檢查興起，胸腔內科醫師工作增加，應有助於年輕醫師投入，但陳育民說，由於低劑量電腦斷層檢查需要胸腔內科醫師判讀，工作量確實增加，可是胸腔內科醫師判讀，以公立醫院來說，每位病人僅50元掛號費，判讀又十分耗時，1小時約看3人，時薪甚至低於基本工資190元。他說，健保署等應盡增加給付，直接讓醫受惠，不要再讓醫院受惠。

彰化基督將醫院醫療體系中風中心執行長孫穆乾說，神經科醫師人力吃緊原因之一，隨著腦中風治療進步，衛福部健保署112年11月將「急性缺血性腦中風取栓術」適用時間自8小時放寬至24小時，有助病人預後恢復，降低失能的機會，對國人整體健康是好的，但醫師須24小時待命，對重視生活品質的年輕人來說可能就不想加入。

神經學學會理事長、台大醫院神經部主任鄭建興說，依統計，民國112年神經內科住院醫師招募達滿招，但113年招募率下滑至90%，今年更加困難招募率僅達到77%，呈現逐年遞減趨勢。

衛福部於民國102年辦理5年計畫，給予內、外、婦、兒、急診完訓住院醫師每年補助12萬元津貼，以吸引住院醫師，鄭建興說，現在當務之急，首先為健保應提高急重症醫療給付，期望衛福部每月補助神經科住院醫師1萬元津貼，其次也應統合協調調整區域聯防機制，特別是中南部地區須更加重視。

衛福部次長林靜儀說，急重症醫師人力短缺，不是只有招募住院醫師就能解決，需要多方全盤協助，獎勵措施只是其中一個措施，更重要的是改善職場環境。