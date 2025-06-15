急性腦中風取栓病例成長近7% 醫爭取值班費防人力崩盤

衛福部健保署112年11月將「急性缺血性腦中風取栓術」適用時間自8小時放寬至24小時，據統計，今年一至四月急性腦中風取栓個案為1244件，較去年同期1166件，成長率達6.7%，有助病人預後恢復，但醫師須24小時待命，年輕人醫師可能不想加入。

不具名神經科醫師指出，腦中風患者送至急診時，醫院為了醫院評鑑成績或升等醫學中心考核，期盼醫師30分鐘之內到達醫院進行評估及救治患者，但許多醫院沒有提供醫師值班費，因院方說「你又不一定會被叫到」，造成部分醫師只好自掏腰包住在醫院附近的飯店，隨時待命；如此造成醫師紛紛離開醫院，而到開業診所做做超音波、打打針就好，因比較輕鬆、不用值班。

「現在是非常重要的轉捩點，若人力持續流失，將出現極糟的結果。」彰化基督教醫院體系中風中心執行長孫穆乾說，第一線人員工作量增加，力有未逮，今年神經科住院醫師容額51人，目前僅38人登記，最後實際人數絕對更少，這已非一家醫院可以解決的問題，政府及各醫院應及早因應，加強各醫院區域聯防，若相關單位不動起來，「未來人力真正崩盤，第一線人員只會更慘」。

腦中風學會常務監事連立明說，急性腦中風一年四季都可能發生，約7成患者為阻塞性，更顯取栓的重要。他臨床曾收治一位40多歲年輕男性患者，超過原先八小時內取栓時間，但未超過24小時，病人還可以救，但需自費2、30多萬元，面對經濟弱勢族群須靠醫院社工室協助。

連立明因而與健保署合作推動，晚時間窗「急性缺血性腦中風取栓術」，這是國際趨勢，更造福更多患者，但也增加了醫師值班的時間。近年來，神經科醫師招募不易，更有神經科醫師受訓後，直接轉戰復健科診所，呼籲健保署、院方應給予醫師合理的值班費用及待遇，留住人才。

神經學學會理事長鄭建興說，神經科醫師為協助腦中風患者取栓，值班時間比看病時間還長，但健保給付為執行醫療業務才可採取，如果只是值班等候病人，健保不會給付值班費，特別是醫師人力不足的小醫院，醫師值班天數多，因而承受很大的壓力，呼籲健保、醫院對於醫師的值班費、加班費都應該要加以調整，擬定更好的配套措施。

衛福部健保署南區業務組長林純美說，6月10日長庚嘉義急重症轉診網絡會議決議，請嘉義長庚訂定具體應轉診取栓個案的判斷指引，供第一線急診醫師判斷，減少後送醫院壓力。並因各院缺乏AI判讀軟體、放射科人力有限，以致較無法評估計算嚴重度分數。後續將請嘉義地區醫院善用目前成大醫院「急性中風取栓轉診平台」上傳病人資訊及聯繫轉診。

對此，衛福部健保署南區業務組長林純美表示，健保僅給付醫療行為，並不包括值班費、加班費，希望各大醫院視情況給予醫師相關津貼，才能留住急重症醫師。