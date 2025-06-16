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重飛、轉降「有疏失」 民航局罰星宇華航
星宇航空今年三月ＪＸ七八九航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按ＳＯＰ；華航四月ＣＩ七五三航班台北飛往新加坡途中，一個發動機故障，機長捨近求遠轉降高雄機場。交通部民航局近日完成調查報告，確認兩案均有疏失，分別針對業者、機師裁處，後續機送評議會決定裁罰金額。
民航局指出，星宇航空ＪＸ七八九航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員未依程序操作，公司內部通報程序也有缺失。華航ＣＩ七五三，經比對氣象、通話等資料，機師執行空中關車與轉降過程，處置未違反規定，但該航班未能降落於航路中備降機場或最近的合適機場，顯示華航監控作業仍有缺失。
星宇航空表示，獲悉此次事件發生後，立即查證並主動通報主管機關。星宇航空已針對航員訓練，以及內部通報程序執行多項改正及強化措施，避免類似事件再次發生。
華航表示，當日轉降事件，航程中發生異常情況的通報機制實可進行優化，內部已檢討並完成航務相關作業手冊修正調整，嚴格落實。
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