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家事移工上街 盼納勞保

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
家庭看護工工會與家事移工等團體，昨天上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險。記者黃義書／攝影
家庭看護工工會與家事移工等團體，昨天上午前往勞動部陳情，要求政府將家事移工強制納入勞工保險。記者黃義書／攝影

多個移工團體與外籍家事移工昨天齊聚勞動部前，高喊「我們要勞保」。桃園市家庭看護工職業工會秘書王誠雲指出，廿多萬名家事移工至今仍被以聘僱人數未達五人為由，沒有被強制納入勞保，雖然雇主可以自願加保，但事實上就是遭到制度性排除。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，現行家事移工經雇主合意後，雇主可以自願為所聘僱移工加保，且從二○二二年起，外籍家事看護工已強制納入職業災害保險的對象，雇主在勞動契約中也約定，須為家事移工投保新台幣卅萬元的意外保險。至於移工團體要求強制納入勞保，這部分還需要社會各界進行更深入的討論才能推動。

桃園市家庭看護工職業工會代表Carol表示，家事移工被排除在勞保之外缺乏保障，發生意外、疾病或失能時將落入毫無支持的處境，家事移工要求納人勞工保險並非特別待遇，家庭看護工與雇主並不是敵人，應是照護上的夥伴，勞保不是負擔，也不是奢侈品，而是勞雇雙方共同的保護傘，是勞工生存的必要保障。

移工 看護 勞保

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外籍移工強制納勞保 勞動部：須更廣泛的社會討論

外籍看護工淪勞保孤兒 移工喊：勞保不是奢侈品

影／家事移工勞動部前陳情 要求強制納入勞工保險

批20萬外籍看護工被排除勞保外 勞團籲應強制納保

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