家事移工上街 盼納勞保

多個移工團體與外籍家事移工昨天齊聚勞動部前，高喊「我們要勞保」。桃園市家庭看護工職業工會秘書王誠雲指出，廿多萬名家事移工至今仍被以聘僱人數未達五人為由，沒有被強制納入勞保，雖然雇主可以自願加保，但事實上就是遭到制度性排除。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，現行家事移工經雇主合意後，雇主可以自願為所聘僱移工加保，且從二○二二年起，外籍家事看護工已強制納入職業災害保險的對象，雇主在勞動契約中也約定，須為家事移工投保新台幣卅萬元的意外保險。至於移工團體要求強制納入勞保，這部分還需要社會各界進行更深入的討論才能推動。

桃園市家庭看護工職業工會代表Carol表示，家事移工被排除在勞保之外缺乏保障，發生意外、疾病或失能時將落入毫無支持的處境，家事移工要求納人勞工保險並非特別待遇，家庭看護工與雇主並不是敵人，應是照護上的夥伴，勞保不是負擔，也不是奢侈品，而是勞雇雙方共同的保護傘，是勞工生存的必要保障。