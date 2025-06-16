販賣機生乳捲有毛 亞尼克致歉

連鎖知名生乳捲亞尼克遭民眾於社群網站爆料，六月十四日於大坪林捷運站的生乳捲販賣機購買生乳捲，回家發現生乳捲上出現「捲捲的毛」，「瞬間噁爆」。亞尼克昨日發表官方致歉聲明，表示已主動與消費者聯繫，進行退換貨事宜與補償，也全面啟動內部調查與品質稽核流程。

主打生乳捲的連鎖甜點品牌「亞尼克」，在二○一八年首度推出「智慧販賣機ＹＴＭ」，在台北各大捷運站設置無人販賣機據點，方便民眾購買。

消費者於社群網站貼文標題名為「亞尼克蛋糕有Ｘ毛」。文內指出「在大坪林捷運站的亞尼克販賣機開心買了蛋糕，準備回家當作周末的小確幸。結果打開我直接傻眼。裡面那個詭異的『捲捲東西』…怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西」。

貼文作者也表示，因為假日所以聯絡不上客服，只能先把蛋糕退還給附近門市，門市因擔心會「點貨點不齊」，無法立即補償新的生乳捲。

亞尼克在昨緊急發表致歉聲明，表示已主動與消費者聯繫上，妥善進行退換貨事宜與補償處理，也已全面啟動內部調查與品質稽核流程，待調查後將主動與消費者說明。消費者購買的機台已全面回收商品並暫停營業進行清潔消毒。

聲明並表示，將加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似事件不再發生。