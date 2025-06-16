醫界：給醫師值班費 落實區域聯防

衛福部於一一二年十一月將「急性缺血性腦中風取栓術」適用時間，自八小時放寬至廿四小時，有助病人預後恢復，據統計今年一至四月急性腦中風取栓個案一二四四件，明顯多於去年同期一一六六件，漂亮數字背後卻是神經內科醫師得廿四小時待命，且無值班費可拿。

一名不具名神經科醫師指出，腦中風患者治療狀況為醫院評鑑重點項目，被送至急診後，院方均希望神經內科醫師接到電話卅分鐘內到達醫院，評估及救治患者。不過，大部分醫院以「不一定會被叫回急診」為由，並未提供醫師值班費，儘管如此，許多醫師常花錢住在醫院附近的飯店，隨時待命。

該醫師無奈地說，神經內科醫師壓力沉重，幾乎沒有休假，且無值班費，等於做功德，長久下來，醫師當然離開醫院，轉至開業診所執業，只需操作超音波、打打針，輕鬆、不用值班。

腦中風學會常務監事連立明表示，學會與健保署合作，推動放寬「急性缺血性腦中風取栓術」時間，這是國際趨勢，造福更多患者，但確實增加了醫師值班時間。近年來，神經科醫師招募不易，呼籲健保署、院方給予醫師合理的值班費用及待遇，留住人才。

彰化基督教醫院體系中風中心執行長孫穆乾說，今年神經科住院醫師容額五十一人，目前僅卅八人登記，實際報到人數絕對更少。這已非一家醫院可以解決的問題，政府及各醫院應及早因應，加強各醫院區域聯防，「一旦人力真正崩盤，第一線人員只會更慘」。

神經學學會理事長鄭建興說，神經科醫師常為了幫腦中風急診患者取出血栓，而留在醫院，值班時間比看病時間還長，但現行健保給付規定為「執行醫療業務，才會給予點值」，如果只是值班，等候病人，健保並不會給付任何值班費。呼籲健保、醫院，盡速調整醫師的值班費、加班費，擬定配套措施。

衛福部健保署南區業務組長林純美表示，健保僅給付醫療行為，並不包括值班費、加班費，希望各大醫院視情況給予醫師相關津貼，才能留住急重症醫師。