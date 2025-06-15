不只神經科！胸腔、感染科 也嚴重醫師荒

嘉義長庚日前以訊息通知鄰近醫院，於特定時間不再收治無明顯效應的轉診個案，凸顯國內神經科醫師人力嚴重不足等困境。據統計，胸腔科、感染科等也有相同問題，胸腔內科最為嚴重，每年住院醫師容額逾六十名，近年僅約廿人申請，缺額達三分之二。

救治腦中風的神經內科醫師人力嚴重不足，神經學學會理事長、台大醫院神經部主任鄭建興表示，一一二年神經內科住院醫師順利滿招，但一一三年招募率下滑至百分之九十，今年更加困難，招募率僅百分之七十七，逐年遞減。

神經學學會日前發函衛福部，呼籲比照內、外、婦、兒等科別，提供神經科住院醫師每月補助一萬元津貼。鄭建興呼籲，健保應提高急重症醫療給付，並協調區域聯防機制，特別於中南部地區，避免影響病人醫療權利。

衛福部醫事司長劉越萍表示，行政院已編列總經費四八九億元，辦理五年期「健康台灣深耕計畫」，由醫院、醫學會等單位提出補助申請，衛福部科技發展組預計六月底前正式公告申請細節。不再編列預算予神經科住院醫師，將依照各單位申請計畫情形，滾動式檢討及調整。

不僅神經科醫師人力短缺，胸腔科、感染科等人力窘迫問題更為嚴重，感染症醫學會理事黃建賢表示，以感染科為例，全台區域醫院、醫學中心實際需要一三○○名感染科醫師，但目前僅五百人。感染科住院醫師容額每年四十人，但最近每年只有廿名新進醫師，卻有廿五名醫師退休，人力迅速流失中。

相較下，胸腔重症醫師缺口更大，胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，因呼吸器照顧、支氣管鏡檢查等給付不足，且需輪值夜班，年輕世代醫師對胸腔科興趣缺缺。全國每年胸腔內科住院醫師容額六十名，但近年僅廿人申請。