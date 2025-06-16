全台高溫 社子島飆39.2℃最熱

昨天最高溫落在台北社子島，飆到卅九點二度，未來一周持續高溫炎熱，衛福部統計今年六月至十二日為止，熱傷害就診二五○人次；有機會較去年六月七四八人次再增加。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，台灣夏季酷熱難耐，民眾要小心熱出病來。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，昨天下午三時廿分社子島出現卅九點二度高溫，其次為新北市屈尺卅七點九度，苗栗縣頭份卅七點六度排名第三。全台熱成紅蕃薯，走到哪裡都熱。

今、明兩天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖略降但仍有卅度以上，東南部、花蓮縱谷易有焚風發生，高溫上看卅六度，周三至周末水氣減少，西半部高溫再回到卅三度，中南部近山區上看卅六度。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，太陽直曬人體會讓表皮血管擴張，容易脫水且血液變得濃稠，進而產生血栓，易造成心肌梗塞。而且身體脫水可能導致血壓下降、引發熱衰竭，若體溫持續升高到四十度以上，就可能會有危及生命的中暑狀況。

血壓下降可能是熱傷害症狀之一，多以頭暈眼花、冒冷汗、惡心等表現，若身體持續脫水，熱衰竭和中暑恐跟著來。林謂文指出，中暑是最嚴重且常見的熱傷害之一，不及時處理可能導致器官衰竭而致命。進入中暑前，可能經歷熱痙攣、熱衰竭等過程，緩解方法為保持涼爽、補充水分，把傷害降到最小。

林謂文提醒，中午十二點至下午三點是陽光最猛的時段，也是熱傷害的高峰期，要盡量避開悶熱的場域、避免太陽曝曬。沒有空調的室內，也可能因為環境悶熱、通風不良造成「室內熱傷害」，千萬不要捨不得開冷氣。

熱傷害不論是哪種型態，沒有即時散熱、降溫恐損傷器官，一旦發生熱暑症狀，趕快先到陰涼的地方，補充水分及電解質。林謂文強調，夏天一定要定時補水，不要等到口渴才喝；可穿著排汗透氣衣物，保護皮膚不受紫外線照射。有運動習慣的人，建議選擇涼爽的清晨或傍晚，暖身後慢慢增加強度，勿短時間內大量流汗。