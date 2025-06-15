圖像創作者羅寗「台灣活所在」 從店鋪喚醒生活風景

張貼蛋餅或抓餅廣告的早餐店、一定要諧音哏的店名，圖像創作者羅寗遊走街頭，以圖文書「台灣活所在」捕捉店鋪風景，自比創作過程如玩「微縮模型」，喚醒讀者走過的景色細節。

羅寗曾參與「島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌」漫畫合輯，並繪製「魔法阿媽漫畫1：豆豆的畢業紀念冊」、「大風吹過竹籬笆」等書，「台灣活所在」為其首部個人創作，新書分享會今天舉行。

羅寗形容，以前她是個標準的「讀書小孩」，直到2014年她前往加拿大遊學，在與來自各國的朋友交流過程中，每人都會自我介紹生活的地方，「我發現我講不出來我生長的土地是什麼樣子，我的國家有什麼東西，因為我一直都在讀書。這件事情帶給我很大改變。」

返台後，羅寗以散步觀察起街道與人們的生活軌跡，她發現，有些風景即便是安靜的，但也充滿許多細節，例如駐足一家雜貨店前，可以聽到小朋友投扭蛋的聲音，還有老闆看電視、風吹動懸掛物品的聲響，四處都是看不完的景色，「因為這樣喜悅的感覺，我渴望回到街上把這些東西畫下來。」

「台灣活所在」區分「溫飽與美味的所在」、「親切與想念的所在」等場景，可見民眾熟悉的早餐店、香餅舖、文具行、租書坊等。每個場景都是羅寗造訪5至6間店家，蒐集不同元素後，再以繪畫勾勒出虛擬店家，還模仿喜愛以諧音、直白方式命名的店家，例如「龍宗五金行」、「蒸蒸日上包子饅頭」等。

羅寗說，創作過程就像在玩「微縮模型」，將不同的物件堆疊為場景，自由以畫筆安排陳設與布置。出書前，她便會將繪圖作品分享於個人粉專，但奇妙的是，即便她畫的店鋪是虛構的，還是會有不少人堅持是自己生活圈附近看到的店。

羅寗笑說，也因為讀者回饋，她才思考起她的作品其實與記憶有很大關係，因為物件的使用痕跡，每個人也會有相對應回應，「物件堆疊也是情感疊加，是所有人對台灣共同土地的記憶」。讀者因繪圖作品開始觀察周遭，讓她非常開心，希望欣賞完書籍後，能夠讓讀者挖掘自己的回憶。

「台灣活所在」收錄「美不美早餐店」畫作現展出於台北誠品站前店，另搭配櫥窗展示，展出至7月底。