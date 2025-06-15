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糖尿病共病預測AI衛教 最快7月健康存摺免費用

中央社／ 台北15日電

全台約200萬名第2型糖尿病人，健保署聯手Google以大數據建立風險預測模型，推出AI衛教助理，最快7、8月於「健康存摺」免費使用，未來擬導入健檢資料，擴大到生病前風險預測。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受專訪表示，健保制度創立30年，初衷是為了提升全民健康，但令人憂心的是，根據統計，每年超過800萬人飽受高血壓、高血糖、高血脂及其共病困擾，健保支出超過新台幣3600億元，占總額4成，這樣的狀況更是逐年上升。

反轉不健康台灣，邁向健康台灣，政府開啟推動「三高防治888計畫」，石崇良引用相關研究，4到6成的慢性病與不良生活習慣密切相關，888計畫不再只依賴藥物與治療，而是強調預防保健與生活習慣改善，進一步「賦能」患者，懂得照顧自己，追求健康。

針對第2型糖尿病，健保署聯手Google導入人工智慧（AI）科技，以健保大數據建立風險預測模型，並推出AI衛教助理，提供個人化的衛教與照護建議。石崇良說，這套系統將搭配價值導向支付模式，醫師的健保給付不再是因病給付，而是讓民眾更健康而獲得報酬。

石崇良表示，這些功能將整合進「健康存摺」，完全免付費使用，幫助用戶查看自身過往健康紀錄，並預測糖尿病共病風險，如視網膜病變、腎病變等，AI衛教助理以個人健康狀況提供量身訂製的生活建議，必要時引導至真人專業服務，這項創新將於7、8月正式上線。

談到疾病風險「算命」與AI衛教規劃，石崇良說，下一步研擬導入高血脂與慢性腎病AI模組，甚至納入家族病史與健檢資料，包括勞工健檢與自費健檢，有助於提早發現潛在風險，提高預警能力，衛教內容來源將嚴選官方與醫學會的專業資料，確保AI知識正確、安全、可信。

石崇良重申，非常重視個人資料保護，所有使用皆限於「臨床照護」目的，須通過資安查核與認證。合作應用程式與廠商無權使用資料，僅借用雲端算力進行處理，資料儲存於健保署內部，並未對外釋出，資料權都屬於民眾本人，只有病患親自授權同意後，才可與健保資料串接。

風險 石崇良 健保署

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