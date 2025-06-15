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預立醫療簽署率低 邱泰源：精進費用補助機制

中央社／ 台北15日電

學會說再見，從預立醫療做起，病人自主權利法上路多年，但預立醫療的簽署率不到1%，醫療機構反映自費是預立醫療意願最大門檻，衛福部長邱泰源允諾將持續精進費用補助機制。

「病人自主權利法」於2019年1月初實施，是亞洲第1部以病人為對象的專法，民眾能在身體健康時就預立醫療決定，當未來某一天成為末期病人、永久植物人、極重度失智，或發生不可逆轉的昏迷及其他經中央主管機關公告重症，可以選擇接受、拒絕或撤除維持生命治療、人工營養及流體餵養。

簽下預立醫療之前，需要與團隊諮商，費用動輒新台幣數千元，醫療機構不斷反映自費是預立醫療意願最大門檻，應朝向全民免費，備受關注。

邱泰源今天出席「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書分享會，會後接受媒體聯訪，他說，相關費用補助須持續精進。

邱泰源認為，推動預立醫療簽署應從多面向著手，在確保醫療品質與專業標準之下，尋求有效策略，未來可考慮透過全民健康保險制度調整，並加強生命教育，提升整體社會對預立醫療決定的理解與接受度。目前已有部分基層診所投入相關實務，值得肯定與持續擴展。

台大醫院長吳明賢引用了日本動畫家宮崎駿「神隱少女」一段台詞，人生就是一列開往墳墓的列車，路途上會有很多的站，很難有人可以自始至終陪著走完，當陪你的人要下車時，即使不捨，也該心存感激，然後揮手道別。安寧照護是彌補現代醫學的極限與不足，達到善終。

吳明賢說，預立醫療決定書簽署率低，民眾與醫護人員對「善終」和死亡教育的不足是主因之一，台灣優良的醫療環境，反而導致大眾缺乏面對死亡的觀念，預立醫療決定絕對不是放棄醫療，是讓個人平靜、無痛苦、無遺憾地離世，並有時間道謝、道歉、道別，達到生死兩相安。

邱泰源 病人自主權 吳明賢

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