台大醫院不擔心健保斷頭 院長吳明賢估「醫療人球」年底有答案
健保個別總額新制今年上路後，各大型醫院爆「斷頭」，擔心一旦服務量超出上限，健保給付就會被打折，甚至不給付，等於是多做多賠。台北區於第二季加入新制，台北榮總院長陳威明表示，目前已經出現「輕微斷頭」。台大醫院院長吳明賢指出，目前不擔心斷頭問題，因為今年健保總額成長幅度充足。
今年健保總額史上最高，總額預算核定新台幣9286.248億元，吳明賢說，健保總額是歷年成長金額最高的一年，台大醫院即使被斷頭，整體營收也不會比去年差。至於會不會有人球問題，要觀察到年底才準，因為健保總額今年實施新制「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，台北區於4月起才加入，目前還看不出來。
健保個別總值新制今年上路，制度會依據地區人口結構、病人數與資源可近性等，訂定合理的醫療成長量。各醫療院所擔心，若超出預定的成長幅度，健保將不予給付，台中榮總近期已傳出健保給付恐遭斷頭，部分點數未獲健保給付；北榮表示可能會面臨輕微的斷頭，但營運沒有問題。
「我不太擔心這件事。」吳明賢說，斷頭、折讓攤扣的根本原因是總額不足，但是今年健保總額增加很多，預算非常充足，而且還創下歷史新高。雖然目前尚未實際估算，也才剛走完一季，但看起來是樂觀的，台大醫院今年有機會達標。
至於各界最擔心的醫療人球，這問題尚未發生，且依照國外經驗，還需觀察到年底，現在下定論還太早。吳明賢認為，要到12月才能知道，個別總額對於民眾就醫真正的影響，所以還有半年的觀察期，醫院也會全力備戰，監測急診、門診就醫狀況。
「希望政策不要曇花一現。」吳明賢說，台灣醫療結構整在改變中，雖然年初迄今一直檢討急診壅塞，但臨床觀察，急診民眾有高達8成都是65歲以上長者，很少看到年輕一輩，跟高齡化有關。大眾應該思考，醫療需求不斷增加，但是資源以及醫師護理師等人力不斷變少，人力缺乏可能會變成常態。
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