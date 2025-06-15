快訊

影／「突然一陣大浪」枋寮海域7名國高中生戲水...6獲救、1失聯

一代女皇潘迎紫齋戒18天「瘦到掉褲頭」 76歲驚人現況曝光

敬業又漂亮！何橞瑢跟訪館長爆紅 陸網點名「中天小姐姐」：館長回去妳留下

台北健保個別醫院總額首季 台大：人球疑慮觀察到年底

中央社／ 台北15日電

健保醫院個別總額在台北區上路將滿1季，北榮評估可能被輕微斷頭，台大醫院自評即使斷頭，整體營收不會比去年差；外界擔憂的醫療人球問題，暫未發生，但仍須觀察至年底結算。

健保總額是匡列預算金額，醫療給付申報論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，又被稱為個別醫院總額或小總額，每家醫院年度健保點數預設上限，超過上限，健保就打折或不給付，即「斷頭」。

健保個別醫院總額陸續實施，最晚的台北區今年4月上路。台大醫院長吳明賢今天出席「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書分享會，會後接受媒體聯訪，被問到台北個別醫院總額將滿首季，新制對台大醫院的影響，他認為，其實不太擔心，今年健保總額增加很多。

吳明賢認為，即使最後真的「斷頭」，整體營收也不會比去年差。今年總額是歷年來最高的，希望這樣的狀況不要只是曇花一現。比較擔心的是，個別醫院的總額會不會出現「人球問題」，這種情況過去曾在國外出現，雖然現在沒有發生，但需要觀察至年底結算較清楚。

吳明賢說，過去台大醫院1年可能就被攤扣新台幣20億元，今年是否如常，因為還沒看到完整數據，現在還不敢講，以前每個月大概被攤扣1億多元，全年加起來10幾億到20億元，要看當年的總額預算規模，相對而言，今年台北區數據是比較樂觀的。

至於近期整體醫療體系議題，吳明賢表示，與人口結構改變有關，台灣已經邁入超高齡社會，65歲以上的長者使用醫療資源非常多，急診室逾8成都是65歲以上的病人，醫療院所、醫師、護理師等人力並沒有同步增加，造成醫療供需失衡，進一步陷入急診室醫護「逃命潮」的惡性循環。

吳明賢說，面對現況當然會擔心。畢竟疾病是最公平的，不分年齡、性別、黨派，誰都可能生病。「將來我退休之後，萬一也生病了，我也看不到病」，這是他非常害怕的未來。

吳明賢 台大醫院 健保總額

延伸閱讀

台大醫院387萬竊案追查半月 警嘆：嫌犯把自己藏得很好

北市醫師公會迎百年 邀邱泰源、吳明賢等醫界大咖開講

為醫療永續開路！台大院長吳明賢突破體制 讓年輕人投入

獨／台大醫院387萬現金離奇遭竊 警見過程嘆厲害「已掌握賊特徵」

相關新聞

台大醫院不擔心健保斷頭 院長吳明賢估「醫療人球」年底有答案

健保個別總額新制今年上路後，各大型醫院爆「斷頭」，擔心一旦服務量超出上限，健保給付就會被打折，甚至不給付，等於是多做多賠...

求善終、生死兩相安 醫師：做好安寧醫療四大人生課題

人生的終站是死亡，要如何面對，許多人都還沒有做好準備。安寧緩和醫療（臨終關懷）是針對末期病人的醫療服務，台大醫院金山分院...

未來1周悶熱、留意午後雷陣雨 2地高溫上看36度

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖...

龍樹諒新書出版闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

日本漫畫家龍樹諒「我所看見的未來」暗示7月5日恐有大災難，更進一步傳出南海海槽大地震的預言。前氣象局地震中心主任郭鎧紋表...

亞尼克生乳捲驚見「捲捲的毛」！官方致歉聲明出爐

連鎖知名生乳捲亞尼克近日遭網友於Dcard爆料，表示自己於大坪林捷運站的生乳捲販賣機購買蛋糕，但是蛋糕上出現「捲捲的毛」...

機捷轉轍器訊號異常 釀2列車延誤約300人受影響

桃園捷運公司今天指出，機場捷運因轉轍器訊號異常導致列車延誤，經斷電進行故障排除作業後恢復營運，事件影響2列車、約300名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。