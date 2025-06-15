台北健保個別醫院總額首季 台大：人球疑慮觀察到年底

健保醫院個別總額在台北區上路將滿1季，北榮評估可能被輕微斷頭，台大醫院自評即使斷頭，整體營收不會比去年差；外界擔憂的醫療人球問題，暫未發生，但仍須觀察至年底結算。

健保總額是匡列預算金額，醫療給付申報論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，又被稱為個別醫院總額或小總額，每家醫院年度健保點數預設上限，超過上限，健保就打折或不給付，即「斷頭」。

健保個別醫院總額陸續實施，最晚的台北區今年4月上路。台大醫院長吳明賢今天出席「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書分享會，會後接受媒體聯訪，被問到台北個別醫院總額將滿首季，新制對台大醫院的影響，他認為，其實不太擔心，今年健保總額增加很多。

吳明賢認為，即使最後真的「斷頭」，整體營收也不會比去年差。今年總額是歷年來最高的，希望這樣的狀況不要只是曇花一現。比較擔心的是，個別醫院的總額會不會出現「人球問題」，這種情況過去曾在國外出現，雖然現在沒有發生，但需要觀察至年底結算較清楚。

吳明賢說，過去台大醫院1年可能就被攤扣新台幣20億元，今年是否如常，因為還沒看到完整數據，現在還不敢講，以前每個月大概被攤扣1億多元，全年加起來10幾億到20億元，要看當年的總額預算規模，相對而言，今年台北區數據是比較樂觀的。

至於近期整體醫療體系議題，吳明賢表示，與人口結構改變有關，台灣已經邁入超高齡社會，65歲以上的長者使用醫療資源非常多，急診室逾8成都是65歲以上的病人，醫療院所、醫師、護理師等人力並沒有同步增加，造成醫療供需失衡，進一步陷入急診室醫護「逃命潮」的惡性循環。

吳明賢說，面對現況當然會擔心。畢竟疾病是最公平的，不分年齡、性別、黨派，誰都可能生病。「將來我退休之後，萬一也生病了，我也看不到病」，這是他非常害怕的未來。